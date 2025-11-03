Collari d'oro, una domanda non gradita e Marini risponde 'in punta di fioretto': "Non ho capito il nesso"

ROMA - Cerimonia di gala alla Casa delle Armi al Foro Italico di Roma per la consegna dei Collari d'Oro ai campioni dello sport azzurro. Una premiazione che ha visto gran protagonista le ragazze e i ragazzi della pallavolo, insigniti della massima onorificenza rispettivamente dal vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze. A margine dell'evento si è però innescata una polemica destinata a far discutere e che ha avuto come protagonista Tommaso Marini, fulgido talento della scherma italiana.