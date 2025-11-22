Corriere dello Sport.it
Scherma, Roma ospiterà i Mondiali 2028 di Giovani e Cadetti: i dettagli

Scherma, Roma ospiterà i Mondiali 2028 di Giovani e Cadetti: i dettagli

L'assegnazione è avvenuta al Congresso Fie, che si sta tenendo in Bahrain. Il presidente federale Mazzone: "La Capitale è sede ideale di un evento proiettato verso il futuro"
2 min
ROMA Roma esulta: la Capitale, nel 2028, ospiterà i Campionati del mondo giovani e cadetti di scherma. L'atteso evento svolgerà appena tre mesi e mezzo prima dei Giochi di Los Angeles. L'assegnazione è avvenuta al Congresso Fie, che si sta tenendo in questi giorni a Manama, in Bahrain, dove la candidatura di Roma è stata presentata dal presidente della Federazione italiana scherma (Fis), Luigi MazzoneL'Italia tornerà così a ospitare una kermesse iridata a cinque anni di distanza dal Mondiale di Milano 2023, mentre per la rassegna dedicata agli Under 20 e Under 17 si tratterà di un ritorno otto anni dopo l'ultima edizione, disputata a Verona nel 2018.

Il presidente federale Mazzone: "Roma sede ideale di un evento proiettato al futuro"

"È stata una grande emozione poter rappresentare la candidatura di Roma ai Mondiali giovanili. Una gioia e un vero orgoglio, poi, vedere la nostra proposta ottenere il consenso di tutta la comunità internazionale - sottolinea Mazzone -. È un meritato premio per la scherma italiana e per la città di Roma, che sarà la sede ideale di un evento proiettato verso il futuro. Siamo ancor più fieri che l'assegnazione sia arrivata in concomitanza con la Prima prova nazionale cadetti, giovani e assoluti in corso alla Fiera di Roma. È l'inizio di un percorso che condurrà ai Campionati italiani 2026, in programma proprio nella capitale nella prossima primavera".

