Cus Catania, Marinetti straordinario: è il più giovane fra i primi 20 alla prova Nazionale Assoluti

Michele Marinetti straordinario: è lo schermidore più giovane fra i primi 20 classificati alla prima prova nazionale Assoluti. The best! Il suo 11° posto conquistato a Roma, alle spalle degli spadisti del calibro di Galassi, Cuomo, Cimini che rappresentano la scherma maschile italiana nel mondo, non è cosa da poco, specie quando hai “solo” 17 anni .

Le stoccate che ha messo a segno Michele sono il frutto anche della grinta, della determinazione e di quel brivido che scorre lungo la schiena quando si è consapevoli d’aver fatto bene.

Sempre a Roma, Maria Roberta e Tancredi, arrivati 5° e 6° nelle rispettive classifiche della categoria U20 a cui sono approdati quest’anno, sono entrati di diritto nella Top8 della gara. Un risultato che non passa inosservato visto che in pedana si erano presentati 199 spadisti provenienti da tutta Italia e 139 spadiste italiane.

Grazie a questi eccellenti risultati, tutti e tre hanno staccato il pass per i rispettivi Campionati italiani (Assoluto per Marinetti e Giovani per Casale e Di Stefano). Il Cus Catania risponde sempre presente!

