Scherma, bronzo mondiale dell'Italia in gara a squadre femminile spada

Nella prova a squadre femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver, l’Italia del CT Dario Chiadò ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con un quartetto giovanissimo composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio . Nella competizione maschile è settimo posto per il team del Commissario tecnico Diego Confalonieri, a sua volta in formazione nuova con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti. Il percorso dell’Italia nella prova femminile è iniziato con un grande successo, in un debutto durissimo, negli ottavi di finale contro la rappresentativa delle atlete russe neutrali (32-31). Il quartetto composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e dall’olimpionica Alberta Santuccio ha proseguito la prova con la vittoria (45-30) sulla Svizzera nei quarti prima della sconfitta in semifinale contro l’Estonia (35-30), poi vincitrice della gara. Le ragazze, seguite a fondo pedana dal CT Dario Chiadò e dal maestro Daniele Pantoni, si sono prontamente riprese nella finale per il terzo posto battendo la Corea del Sud con un netto 45-31 e salendo sul terzo gradino del podio.

Nella gara maschile la squadra azzurra è entrata in gara nel tabellone da 32 dove ha avuto la meglio sulla rappresentativa degli atleti russi neutrali (45-36) in un altro debutto per nulla facile, causa la posizione del ranking dell’AIN. Negli ottavi di finale è arrivata la seconda vittoria di giornata per il team formato da Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti contro la Germania (45-33). I ragazzi, seguiti dal CT Diego Confalonieri e dal maestro Alfredo Rota, sono stati poi fermati nei quarti dalla Francia (45-29). Nel tabellone dei piazzamenti gli azzurri sono stati prima battuti da Israele (45-40) e poi hanno avuto la meglio su Hong Kong (45-34) classificandosi in settima posizione.

Si conclude così la prima tappa di Coppa del Mondo della spada per la stagione 2025-2026, mentre la prossima è in programma a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, dall’8 all’11 gennaio. L’Italia torna da Vancouver con tre medaglie: l’oro di Giulia Rizzi nella competizione individuale e i bronzi di Matteo Galassi e del team femminile. È la conclusione di un weekend fantastico per la scherma azzurra che, tra Coppa del Mondo e Grand Prix. Oltre ai tre canadesi infatti, ci sono gli ori di Martina Batini nel fioretto a Busan, Michela Battiston nella sciabola a Orléans e il successo dei due team del fioretto tra Fukuoka e Busan. Le altre tre medaglie sono di bronzo grazie ai fiorettisti Martina Favaretto e Giulio Lombardi e alla sciabolatrice Mariella Viale. Totale di 10 medaglie (5 ori e 5 bronzi), per un fine settiamana straordinario, che ha chiuso nel migliore dei modi l’anno solare 2025 per tutte le specialità.