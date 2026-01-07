Luigi Mazzone, l'intervista esclusiva: "In un mondo esasperato restiamo genuini"

Un patrimonio di 140 medaglie vinte tra Mondiali ed Europei a tutti i livelli, dagli Assoluti ai Paralimpici. Poi 87 podi ottenuti in Coppa del Mondo, 6 Coppe del Mondo “di specialità” conquistate. C’è un motivo se la scherma è sempre stata considerata la cassaforte dello sport italiano e anche il 2025 non ha tradito le aspettative. Un anno di cambiamenti - a partire dall’elezione di Luigi Mazzone come nuovo presidente federale - di rivoluzioni pi&