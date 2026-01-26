Colpo della Scherma Viterbo: Cima nuovo responsabile della sezione Paralimpica

La Scherma Viterbo accoglie ufficialmente nel proprio staff tecnico Marco Cima. Il pluricampione del mondo e quattro volte olimpionico assumerà il ruolo di responsabile della Sezione Paralimpica, portando con sé un bagaglio di esperienza e successi senza precedenti. Grazie al sostegno di importanti partner del territorio, per la stagione in corso il sodalizio cambierà ufficialmente denominazione in Scherma Viterbo "Terme Salus-Fondazione Carivit Sezione Paralimpica", a testimonianza di un progetto che unisce eccellenza agonistica e impegno sociale. Un Palmarès da leggenda per Marco Cima. Due ori a squadre (Fioretto e Sciabola) ottenuti a Roma 2017. Europei: Campione continentale individuale nel fioretto a Terni 2018. Giochi Paralimpici: ha sfiorato il podio in ben tre occasioni, collezionando tre quarti posti tra Londra 2012 e Rio 2016. E un dominio assoluto con decine di titoli nazionali tra fioretto, spada e sciabola. Il nuovo corso è già iniziato. Sabato scorso, la compagine viterbese ha partecipato al Campionato Regionale Integrato, una competizione che ha visto atleti con e senza disabilità gareggiare fianco a fianco. È stata un'occasione di confronto altissimo, che ha permesso ai ragazzi della Tuscia di incrociare le lame con campioni del calibro di Edoardo Giordan, fresco bronzo individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Visione e Futuro L'arrivo di Cima non è rivolto solo all'agonismo di alto livello, ma mira a una crescita complessiva del movimento. In attesa delle prossime prove nazionali, il campione seguirà da vicino tutti gli atleti, trasmettendo quella grinta e quella visione strategica che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della scherma italiana nel mondo.

