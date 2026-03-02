"Fencing For All", trionfo per il team Fiamme Oro nella tappa di Roma

ROMA - È il team delle Fiamme Oro a vincere la prima tappa di "Fencing For All", il nuovo circuito di spada a squadre miste che unisce atleti olimpici e schermidori con autismo o disabilità intellettiva. Al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dell’Acqua Acetosa si è svolta una giornata che è andata oltre il semplice risultato sportivo. In finale, le Fiamme Oro hanno superato il Circolo della Scherma Anzio, mentre il terzo posto è andato al Club Scherma Bari. In pedana quindici squadre provenienti da tutta Italia, tutte con almeno un atleta con disabilità in formazione: un segnale concreto di inclusione attraverso lo sport. Presente il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, anche in qualità di professore ordinario e direttore di Neuropsichiatria Infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, che ha parlato dell’inclusione come “vera essenza dell’agonismo” e dell’autenticità di una Federazione che punta a vincere ancora tante medaglie importanti, ma che vuole anche ergersi a modello per affermare che la scherma è un’arma formidabile di integrazione. Presenti all’evento anche i presidenti del CONI e del CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, a sottolineare il valore di un progetto che guarda già alla seconda tappa di Milano, in programma a metà maggio.