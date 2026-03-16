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Cus Catania in festa: le ragazze della spada promosse in A1!© Federscherma

Cus Catania in festa: le ragazze della spada promosse in A1!

Storica impresa per Auteri, Casale, Pennisi e Santonocito che hanno conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Italiani a squadre. Salgono in B1 fiorettisti
2 min
TagsSchermaCus Catania

CATANIA - Storico risultato per la scherma targata Cus Catania a Piacenza, dove le ragazze della spada femminile hanno conquistato la promozione in Serie A1.

Festa Cus Catania: le spadiste promosse in A1

Il 'Dream team' etneo formato da Caterina Auteri, Maria Roberta Casale, Elena Maria Pennisi e Eleonora Santonocito ha scritto la storia schermistica cusina del nuovo millennio, aggiungendo una nuova pagina ai capitoli dedicati alla spada maschile (per tantissimi anni in A1). Un traguardo che è stato raggiunto grazie alla medaglia d'argento conquistata a Piacenza nei Campionati italiani a squadre, dove le ragazze del Cus Catania si sono arrese solamente all'ultima stoccata nella finale contro la Ginnastica Victoria Torino (39-40).

Una squadra di stampo universitario

Una squadra quasi totalmente di stampo universitario quella catanese, visto che tre delle ragazze sono iscritte a Unict (Caterina Auteri al Corso di laurea in Scienze biologiche, Elena Maria Pennisi in Biologia ambientale ed Eleonora Santonocito in Economia Aziendale) mentre Maria Roberta Casale è prossima alla maturità scientifica. Atlete che incarnano alla perfezione quella che è la 'mission' del Cus Catania: sport e studio ai massimi livelli. "Non ha senso raccontare la giornata di gara: il risultato finale dice tutto - scrive proprio la società celebrando le sue ragazze sui propri profili social -. Siete record. Siete il presente che tende la mano... ops la spada, al futuro!".

I fiorettisti promossi in B1, gli spadisti mantengono l'A2

Sempre a Piacenza poi il quartetto maschile di fioretto (Augusto Saltalamacchia, Giuseppe Santagati, Cristian Longo e Andrea Enrico Sanfilippo) ha conquistato la promozione in B1, mentre la squadra maschile di spada ha mantenuto con orgoglio la Serie A2. Una straordinaria prova corale che conferma il CUS Catania tra le eccellenze della scherma universitaria italiana.

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