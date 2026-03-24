Challenge Internazionale di Breslavia, tutti i risultati del torneo giovanile di scherma
Si è concluso uno degli appuntamenti internazionali più importanti Under 15, 13 e 11. La manifestazione si è rivelata di portata storica per la ASD Viterbo che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli
Il 23 marzo si è concluso uno degli appuntamenti internazionali più qualificati per la scherma Under 15, 13 e 11, il Challenge Internazionale di Breslavia. Manifestazione che si è rivelata di portata storica per la scherma della Tuscia. La ASD Scherma Viterbo infatti ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, portando i propri atleti a confrontarsi in un parterre d'eccezione che vedeva schierate tutte le principali federazioni europee, tra cui Ungheria, Bulgaria, Polonia, Gran Bretagna e Francia, oltre alla temibile delegazione degli Stati Uniti. La spedizione, guidata dal Maestro Federico Meli e dall’istruttore Pietro De Vivo, ha visto protagonisti tre atleti di punta: i giovanissimi sciabolatori Giorgio Balloni, Alessandro Evangelisti e Tommaso Trotta. Sia Balloni che Evangelisti hanno sfoderato prestazioni di altissimo profilo. Ma è la prova corale a confermare l'eccellente lavoro svolto quotidianamente in sala dai tecnici Meli e De Vivo, confortati da questo risultato. L'impresa l’ha fatta di Tommaso Trotta che si è sistemato al terzo gradino del Podio della gara Under 11 e si è fatto strada in un tabellone difficilissimo, superando turno dopo turno pari categoria quotati. Trotta, medaglia di bronzo, tra 74 partecipanti si è piazzato alle spalle del tedesco Jannik Timke e all’inglese Haysen Woo, a pari merito sul terzo gradino con il turco Ali Devrom Salì.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scherma