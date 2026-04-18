Fioretto, doppietta Italia al Cairo: oro Favaretto, argento Batini

Una splendida doppietta italiana ha colorato d'azzurro la gara femminile della tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo: oro di Martina Favaretto, argento per Martina Batini. La 24enne veneta delle Fiamme Oro, vincendo per 15-10 il derby di finale "in casa Italia", ha conquistato il suo decimo successo in carriera nel circuito iridato, il secondo personale di questa stagione. Ma oltre che in onore di Favaretto, l'Inno di Mameli in Egitto é risuonato idealmente anche per l'altra Martina, la carabiniera toscana Batini, al terzo podio in questa annata 2025-2026. La grandissima "prova di squadra" delle fiorettiste del CT Simone Vanni, però, non è finita qui. Sono state ben cinque, infatti, le portacolori dell'Italia tra le "top 8". Oltre alle due medagliate, prestazioni da applausi anche per la capitana Arianna Errigo, 5/a classificata e costantemente tra le migliori, un'ottima Anna Cristino, che ha chiuso 7/a, e per Alice Volpi che con l'8/o posto di oggi consolida il suo ritorno tra le grandi protagoniste del panorama mondiale dopo il successo nell'ultima tappa di Lima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA