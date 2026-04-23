Gli Europei U23 di scherma a Cagliari: 24 azzurri in gara, ecco il calendario completo

CAGLIARI - Conto alla rovescia agli sgoccioli per gli Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026. La kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani alle 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari. Un grande spettacolo agonistico, e non solo, che si svilupperà in quattro giorni di competizioni con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre, nelle gare in programma da sabato 25 a martedì 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d'oro.