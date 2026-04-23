Gli Europei U23 di scherma a Cagliari: 24 azzurri in gara, ecco il calendario completo
CAGLIARI - Conto alla rovescia agli sgoccioli per gli Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026. La kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani alle 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari. Un grande spettacolo agonistico, e non solo, che si svilupperà in quattro giorni di competizioni con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre, nelle gare in programma da sabato 25 a martedì 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d'oro.
Gli Europei U23 a Cagliari
Cagliari ospita gli Europei Under 23 undici anni dopo l'ultima edizione svoltasi in Italia, quella di Vicenza 2015, in virtù dell'assegnazione avvenuta durante il Congresso della Confederazione Europea di Scherma tenutosi a Genova lo scorso anno. A seguito di questa prova di fiducia da parte delle Federazioni del Vecchio Continente, il capoluogo sardo ha messo in campo un grande impegno con il suo Comitato Organizzatore, le istituzioni coinvolte e i partner, per uno dei più importanti appuntamenti della stagione schermistica internazionale, che vedrà 24 atleti italiani rappresentare il Tricolore con l'obiettivo di confermare gli ottimi risultati conquistati lo scorso anno a Tallinn, in Estonia. Il Consigliere federale Paolo Menis ricoprirà il ruolo di Capo delegazione.