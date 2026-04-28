Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Europei U23, tris d'oro per l'Italia: l'unione fa la forza nell'ultima giornata

Europei U23, tris d'oro per l'Italia: l'unione fa la forza nell'ultima giornata

Giornata memorabile a Cagliari, con i trionfi azzurri nella sciabola femminile a squadre, nella spada maschile a squadre e nel fioretto femminile a squadre
5 min
TagsSchermaEuropeiItalia

CAGLIARI – Tre medaglie d’oro in un giorno. È trionfale per l’Italia la chiusura dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari: nel martedì sardo trionfano le squadre azzurre di sciabola femminile, spada maschile e fioretto femminile. Una tripletta strepitosa che vale la vittoria nel Medagliere per Nazioni della spedizione italiana, che sorpassa la Francia e si afferma regina della kermesse continentale “in casa” con un bilancio finale di sei ori, un argento e due bronzi. Un successo che si materializza in un’ultima giornata da incorniciare, con le firme delle sciabolatrici Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli, degli spadisti Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e Nicolò Del Contrasto, e delle fiorettiste Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini.

Tre trionfi in meno di tre ore

Tre trionfi in poco meno di tre ore. Il primo è arrivato per merito della formazione di sciabola femminile. L’Italia nei quarti di finale ha conquistato un successo batticuore contro la Germania, in un assalto deciso all’ultima stoccata, quella del 45-44 che ha regalato il pass per le “top 4”. In semifinale, con un match di grinta e autorità, le ragazze guidate dai tecnici Enrico Berrè e Diego Occhiuzzi hanno sempre tenuto in pugno la sfida con la Romania, imponendosi 45-32. Nell’ultimo atto, contro la Francia, è andata in scena una sfida combattutissima, tra due squadre molto compatte: l’Italia ha provato ad allungare ma le transalpine sono riuscite a restare nel match e così si è arrivati sul 44 pari, quando Manuela Spica, contro Rioux, ha messo a segno il punto decisivo, prima di stringersi nell’abbraccio con le compagne Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli.

Non è stato da meno il team di spada maschile. Chiamati ad affrontare un tabellone durissimo, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e Nicolò Del Contrasto hanno superato negli ottavi di finale la Francia, dominando il match e chiudendo con il risultato di 42-30. Con un’altra grande prova, i ragazzi condotti in panchina dai tecnici Maurizio Mencarelli e Giacomo Falcini hanno battuto nei quarti l’Ungheria per 45-35. È arrivata così la semifinale contro la Polonia, in cui l’Italia ha saputo soffrire, rincorrere, e poi piazzare un micidiale allungo nel momento decisivo, fino al verdetto di 45-31 che è valso la finale contro Israele. Anche nell’assalto per l’oro gli azzurri hanno tirato da grande squadra, imponendosi con il punteggio di 45-42 e facendo risuonare così, ancora, l’Inno di Mameli.

Rispettando “non c’è due senza tre”, l’Italia ha completato l’opera con il quartetto delle fiorettiste, composto da Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini. Seppure penalizzate da un problema fisico accusato da Bertini, le azzurre hanno offerto autentiche prove di forza, comandando e vincendo prima il quarto di finale contro l’Ungheria, con il punteggio di 45-27, e poi la semifinale con la Polonia, conquistata con il risultato di 45-31. Si è arrivati così alla finale contro la Francia, dove la squadra guidata dai tecnici Valerio Aspromonte e Francesco Archivio non ha lasciato neppure le briciole alle transalpine. Sempre in vantaggio, dall’alba al tramonto del match, il team italiano ha chiuso sul 45-30 la trionfale giornata della scherma azzurra in Sardegna.

Prossimo appuntamento in Montenegro

È andata così in archivio l’edizione 2026 dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari, che ha raccolto tanti consensi per l’impegno e la qualità della proposta del Comitato Organizzatore Locale guidato da Maurizio Fuccaro, supportato dalla Federazione Italiana Scherma nell’allestimento di un evento che è tornato nel nostro Paese per la terza volta (dopo Monza 2008 e Vicenza 2015). La prossima edizione si svolgerà in Montenegro.

Nove medaglie, sei d'oro, per l'Italia

In pedana la spedizione azzurra, guidata dal Capo delegazione Paolo Menis, ha conquistato nove medaglie: sei d’oro – una in più rispetto all’edizione dello scorso anno a Tallinn – con le firme della spadista Gaia Caforio, della fiorettista Aurora Grandis e delle squadre di spada femminile (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti), sciabola femminile (Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Amelia Giovannelli), spada maschile (Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Fabrizio Cuomo e Nicolò Del Contrasto) e fioretto femminile (Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini); un argento con il team di fioretto maschile (Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni e Raian Adoul) e due bronzi conquistati dalla fiorettista Matilde Molinari e dalla sciabolatrice Manuela Spica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scherma

Da non perdere

Europei U23, Italia d'oro nella spada femminileGli Europei U23 di scherma a Cagliari: il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS