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Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina Favaretto

Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina Favaretto

Tra le altre medaglie azzurre, l’argento di Arianna Errigo e i bronzi di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni
1 min

Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto il russo Barannikov (15-8) e svettando in cima a un podio su cui salgono, sul terzo gradino, anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, mentre Martina Favaretto vince la competizione femminile superando in un super-derby di finale all’ultima stoccata, per 15-14, la capitana Arianna Errigo, seconda classificata e alla sua 63^ medaglia nel circuito iridato. Bottino finale per il gruppo del CT Simone Vanni: due ori, un argento e due bronzi.

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