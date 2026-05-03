Coppa del Mondo di Fioretto, l'Italia a Istanbul: battuta la Francia

Dominio azzurro in finale

Nel suo inarrestabile percorso di gara, l’Italia ha battuto 45 – 31 la Gran Bretagna negli ottavi di finale e nei quarti ha superato la Cina con il punteggio di 45 – 26. Gli azzurri hanno poi vinto anche la semifinale contro Hong Kong con il risultato di 45 – 38, staccando così il pass per l’ultimo atto. In finale i fiorettisti italiani hanno completato l’opera, dominando il match con la Francia per 45 – 29 e volando così sul gradino più alto del podio.