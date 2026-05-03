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Coppa del Mondo di Fioretto, l'Italia a Istanbul: battuta la Francia

Coppa del Mondo di Fioretto, l'Italia a Istanbul: battuta la Francia

La squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi si impone in finale 45-29
1 min
TagsFiorettoItalia

L'Italia del fioretto maschile vince la quarta prova a squadre (su cinque) in questa super stagione di Coppa del Mondo: il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi trionfa nella tappa di Istanbul battendo in finale la Francia.  

Dominio azzurro in finale

Nel suo inarrestabile percorso di gara, l’Italia ha battuto 45 – 31 la Gran Bretagna negli ottavi di finale e nei quarti ha superato la Cina con il punteggio di 45 – 26. Gli azzurri hanno poi vinto anche la semifinale contro Hong Kong con il risultato di 45 – 38, staccando così il pass per l’ultimo atto. In finale i fiorettisti italiani hanno completato l’opera, dominando il match con la Francia per 45 – 29 e volando così sul gradino più alto del podio.

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