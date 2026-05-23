SAINT MAUR – Come due settimane fa a Medellin, anche oggi a Saint Maur comanda Alberta Santuccio , svettando sul gradino più alto del podio. L’olimpionica delle Fiamme Oro ha trionfato nell’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di spada femminile sulle pedane francesi. Il successo in finale con il punteggio di 15-8 sulla statunitense Husisian è valso alla 31enne catanese il secondo successo consecutivo, il quarto in carriera. Numeri pazzeschi: Alberta Santuccio ha fatto 13 . Quella conquistata questo pomeriggio in Francia è infatti la sua tredicesima medaglia nel circuito di Coppa del Mondo, la quinta di una stagione straordinaria che ha visto la spadista siciliana sette volte (in otto gare) tra le “top 8”.

Santuccio, "prova di forza"

Alberta Santuccio ha debuttato battendo 14-13 l’israeliana Botvinnik e, nei sedicesimi, ha vinto per 15-8 il derby azzurro contro la giovane Giulia Paulis, bravissima al debutto in Coppa del Mondo tra le Senior. Negli ottavi la poliziotta etnea ha sconfitto 14-11 la polacca Klughardt, arrivando a giocarsi un posto sul podio nel quarto contro la statunitense Catherine Nixon. Qui, Alberta ha offerto un’altra prova di forza: con il punteggio sull’8-8, infatti, l’allieva del maestro Daniele Pantoni ha piazzato un break micidiale, per andare a chiudere 15-10 e ipotecare la quinta medaglia della sua stagione pazzesca. In semifinale, opposta alla cinese Jingwen Yang che aveva negato il podio a Gaia Traditi, Santuccio ha continuato a dettare la sua legge: 15-11 e pass in tasca per l’ultimo atto. In finale la campionessa delle Fiamme Oro non ha fatto sconti: battuta per 15-8 la statunitense Hadley Husisian e Inno di Mameli che risuona a Saint Maur.

Medaglia di legno per Gaia Traditi

Grande gara anche di Gaia Traditi, che ha chiuso ai piedi del podio. Reduce dalle qualificazioni di ieri, la 25enne delle Fiamme Oro in avvio di tabellone principale ha affrontato e vinto due derby azzurri: prima si è imposta 15-12 sull’olimpionica Rossella Fiamingo e poi con lo stesso punteggio ha superato Alessandra Bozza. Il successo negli ottavi sulla canadese Yin, per 15-11, ha aperto alla spadista romana le porte dei quarti di finale, dove ha ceduto soltanto all’ultima stoccata, nel minuto supplementare con il risultato di 15-14, alla cinese Jingwen Yang. Ma quello di Gaia Traditi è comunque un ottimo 8° posto (che avvicina il bronzo del 2023 a Fujairah, suo miglior risultato). Per quanto riguarda le altre azzurre in pedana oggi, 19^ posizione per Giulia Rizzi, 20^ Sara Maria Kowalczyk, 25^ Giulia Paulis, 30^ Alessandra Bozza, 34^ Rossella Fiamingo, 37^ Roberta Marzani, 51^ Lucrezia Paulis e 56^ Gaia Caforio.

Resta la prova a squadre

Domani, nell’ultimo atto della tappa conclusiva di Coppa del Mondo di spada femminile, a Saint Maur si svolgerà la prova a squadre in cui l’Italia del CT Dario Chiadò sarà in pedana con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.