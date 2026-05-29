Scherma, Fiamingo punta a Los Angeles 2028: “Una medaglia per chiudere la carriera”

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono già nella mente delle protagoniste della scherma italiana. A confermarlo sono Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio , intervenute a margine della presentazione dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica “Roma 2026”. Rossella Fiamingo ha ribadito che, prima di pensare ai Giochi, ci sono ancora importanti traguardi da raggiungere nel corso della stagione: "Adesso ci sono campionati italiani, Europei e Mondiali, sono questi gli obiettivi. Poi dal prossimo anno l'obiettivo saranno i Giochi di Los Angeles. Voglio fare la mia quinta Olimpiade , ci proverò in tutti i modi, sia individualmente che a squadre, cercando di vincere una medaglia e chiudere in bellezza la mia carriera". La spadista azzurra punta dunque a prolungare la propria avventura olimpica, con l'ambizione di conquistare un ultimo grande risultato prima di chiudere la carriera agonistica.

Los Angeles nel mirino anche per Santuccio

Anche Alberta Santuccio, reduce da una stagione esaltante impreziosita dalle vittorie nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo di spada, guarda con attenzione all'appuntamento olimpico statunitense, pur mantenendo il focus sugli impegni più vicini. "Los Angeles è il mio obiettivo a lungo termine, per quest'anno sono i campionati italiani, poi gli Europei e i Mondiali. Questa è la mia migliore annata, le aspettative sono alte e io ce la metterò tutta. Non si smette mai di pensare alle Olimpiadi, la mente corre sempre lì anche se sono lontane. C'è ancora un po' di tempo prima della qualifica olimpica, che partirà ad aprile, poi occhi e cuore saranno solo su quella", ha spiegato l'azzurra. Per entrambe le schermitrici il percorso verso Los Angeles è ancora lungo, ma il richiamo dei cinque cerchi è già forte. Prima però ci saranno gli appuntamenti chiave della stagione, fondamentali per continuare a costruire il cammino verso il grande obiettivo olimpico.