Roma Capitale della scherma italiana: il programma dei campionati assoluti olimpici e paralimpici

Roma sarà la Capitale della scherma italiana. Meno uno al grande evento dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica, che andranno in scena dal 30 maggio al 4 giugno con una formula che unisce inclusione e uno dei luoghi simbolo della Città Eterna. Il cuore dell'evento sarà la Terrazza del Pincio, che ospiterà le fasi finali degli Assoluti, dove "ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici. Questo per la scherma italiana può essere il primo di una serie di grandi eventi. Il nostro è un movimento pulito, abbiamo anche una missione valoriale che dobbiamo portare avanti", le parole del presidente della Federscherma, Luigi Mazzone. Una manifestazione che si svilupperà non solo al Pincio, ma che vedrà coinvolta anche la Fiera di Roma con in programma prima i Tricolori Under 17 e Under 20, poi le fasi eliminatorie degli Assoluti individuali e a squadre di Serie A1 e infine le competizioni paralimpiche e non vedenti.