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Roma Capitale della scherma italiana: il programma dei campionati assoluti olimpici e paralimpici© LAPRESSE

Roma Capitale della scherma italiana: il programma dei campionati assoluti olimpici e paralimpici

Via all'appuntamento dal 30 maggio al 4 giugno con una formula unica che avrà la Terrazza del Pincio come cuore dell'evento
2 min
TagsScherma

Roma sarà la Capitale della scherma italiana. Meno uno al grande evento dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica, che andranno in scena dal 30 maggio al 4 giugno con una formula che unisce inclusione e uno dei luoghi simbolo della Città Eterna. Il cuore dell'evento sarà la Terrazza del Pincio, che ospiterà le fasi finali degli Assoluti, dove "ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici. Questo per la scherma italiana può essere il primo di una serie di grandi eventi. Il nostro è un movimento pulito, abbiamo anche una missione valoriale che dobbiamo portare avanti", le parole del presidente della Federscherma, Luigi Mazzone. Una manifestazione che si svilupperà non solo al Pincio, ma che vedrà coinvolta anche la Fiera di Roma con in programma prima i Tricolori Under 17 e Under 20, poi le fasi eliminatorie degli Assoluti individuali e a squadre di Serie A1 e infine le competizioni paralimpiche e non vedenti.

Onorato: "Abbiamo le Olimpiadi a Roma"

"La scherma ha sempre dato all'Italia grande visibilità. Oggi abbiamo praticamente le Olimpiadi a Roma con una serie di cose che sono considerate normali ma che ora non lo sono: dallo skate al padel, all'arrivo del Giro d'Italia fino al taekwondo. Con i grandi eventi sportivi si portano i grandi atleti, che generano un esempio positivo, oltre a luoghi per praticare sport a livello di base", sottolinea invece Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale. Mentre Simone Gorini, direttore operations AV Trenitalia, conclude sottolineando come "uno sport come la scherma trasmette valori importanti come disciplina, talento e orientamento alla performance, oltre all'aspetto dell'inclusione".

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