Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, la prima volta di Filippo Macchi e il poker di Alice Volpi nella magica serata del fioretto alla terrazza del Pincio

Primo scudetto in carriera per Filippo Macchi. Il doppio argento olimpico di Parigi 2024 ha vinto la finale maschile per 15-7 il derby in casa Fiamme Oro contro Tommaso Marini, al quale oggi è andata la piazza d’onore. In un podio con tutti e quattro i componenti della squadra italiana dell’ultima Olimpiade francese, si sono classificati al terzo posto Alessio Foconi del Centro Sportivo Aeronautica Militare e Guillaume Bianchi del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Tra i “top 8”, a seguire, si sono piazzati Giulio Lombardi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Gian Maria Antonini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, migliore tra gli atleti “non in uniforme”), Giuseppe Franzoni (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) e il neo campione italiano under 20 Emanuele Iaquinta (Gruppo Scherma Fiamme Gialle).

“Questa location da brividi mi ha dato ancora più carica. È stato un periodo intenso, per la scherma e per lo studio, sono felicissimo d’aver conquistato per la prima volta nella mia vita un titolo italiano che qui, nel cuore di Roma, ha veramente un sapore speciale”, ha detto Filippo Macchi dopo il successo che gli è valso anche il Premio Livio Di Rosa, in memoria di uno dei miti della classe magistrale italiano, offerto dal Circolo Scherma Mestre. Anche nella prova femminile l’ultimo atto è stato un match tutto in casa Fiamme Oro: ha vinto Alice Volpi che, dopo Milano 2018, Palermo 2019 e Cassino 2021, si è laureata per la quarta volta in carriera campionessa d’Italia tra le fiorettiste battendo per 15-8 Martina Favaretto, argento di questa edizione. Medaglie di bronzo per Anna Cristino del Centro Sportivo Carabinieri e Matilde Molinari del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Dal 5° all’8° posto si sono classificate Francesca Palumbo (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Elisabetta Bianchin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Camilla Mancini (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) e Matilde Calvanese (Fiamme Oro Roma).

“È una vittoria che ha grande significato per me e sono veramente emozionata d’aver conquistato questo titolo in uno splendido scenario, sulla Terrazza del Pincio davanti a una bellissima cornice di pubblico”, le parole di Alice Volpi. La prima serata di Tricolori nella magica location del Pincio è stata aperta dall’emozionante esecuzione dell’Inno di Mameli cantato da Annalisa Minetti, stella della musica e dello sport. Durante gli assalti, inoltre, ha strappato applausi anche l’esibizione di LudoSport, realtà italiana che dal 2006 ha portato il Light Saber Combat & Arts ad essere praticato nel mondo come una disciplina sportiva attraverso un metodo codificato, un combattimento strutturato in cui la spettacolarità nasce dalla tecnica, dal controllo e dal rispetto tra gli atleti.

Domani, nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, protagonista sarà ancora il fioretto maschile e femminile che assegnerà i titoli a squadre di serie A1. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre le finali per l’oro andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 20 e diretta su Rai Sport.

I risultati di oggi - 30 maggio 2026

Fioretto maschile Assoluti

Classifica (61): 1. Filippo Macchi (Fiamme Oro Roma), 2. Tommaso Marini (Fiamme Oro Roma), 3. Alessio Foconi (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 3. Guillaume Bianchi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 5. Giulio Lombardi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 6. Gian Maria Antonini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 7. Giuseppe Franzoni (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 8. Emanuele Iaquinta (Gruppo Scherma Fiamme Gialle)

Fioretto femminile Assoluti

Classifica (53): 1. Alice Volpi (Fiamme Oro Roma), 2. Martina Favaretto (Fiamme Oro Roma), 3. Anna Cristino (Centro Sportivo Carabinieri), 3. Matilde Molinari (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 5. Francesca Palumbo (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 6. Elisabetta Bianchin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 7. Camilla Mancini (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 8. Matilde Calvanese (Fiamme Oro Roma)

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026

Sabato 30 maggio

Fioretto maschile individuale – Campione italiano: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Fioretto femminile individuale – Campionessa italiana: Alice Volpi (Fiamme Oro Roma)

Domenica 31 maggio (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Fioretto femminile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 20.00

Fioretto maschile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 20.00

Lunedì 1° giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Sciabola maschile individuale – inizio ore 12.30 / fasi finali ore 20.00

Sciabola femminile individuale – inizio ore 13.30 / fasi finali ore 20.00

Martedì 2 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.00)

Sciabola maschile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.00

Sciabola femminile a squadre serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.00

Mercoledì 3 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Spada maschile individuale – inizio ore 10.45 / fasi finali ore 20.00

Spada femminile individuale – inizio ore 11.30 / fasi finali ore 20.00

Giovedì 4 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.30)

Spada maschile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Spada femminile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Finale fioretto maschile paralimpico cat.A in diretta serale RAI

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026

Giovedì 4 giugno 2026 (diretta Assalto TV dalle ore 12.00)

Fioretto Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Fioretto Femminile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Fioretto Maschile Cat. A, B, C – inizio ore 12:00

Fioretto Femminile Cat. C – inizio ore 12:00

Venerdì 5 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Femminile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sabato 6 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Spada Maschile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. C – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. C – inizio ore 11:30

Sciabola Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sciabola Maschile Cat. A, B – inizio ore 12:30