Scherma, Assoluti Roma 2026: Carabinieri e Fiamme Oro conquistano gli scudetti nel fioretto a squadre

La Terrazza del Pincio ha regalato un'altra serata di grande scherma ai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 . Nella seconda giornata dedicata alle prove a squadre di fioretto sono stati assegnati gli scudetti femminile e maschile, andati rispettivamente al Centro Sportivo Carabinieri e alle Fiamme Oro Roma al termine di finali emozionanti e molto combattute.

Tra le donne, il Centro Sportivo Carabinieri è tornato sul gradino più alto del podio grazie ad Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Sinigalia. Le atlete dell'Arma hanno superato in una finale tiratissima le Fiamme Oro Roma per 44-43, con la sfida decisa soltanto all'ultima stoccata. Per la squadra della Polizia di Stato, composta da Martina Favaretto, Alice Volpi, Giulia Amore e Matilde Calvanese, è arrivata la medaglia d'argento dopo una prova di altissimo livello. Sul terzo gradino del podio è salita l'Aeronautica Militare, vittoriosa per 45-29 sulle Fiamme Gialle nella finale per il bronzo.

Nella prova maschile, invece, il titolo italiano è tornato alle Fiamme Oro Roma. La formazione composta dal neo campione italiano individuale Filippo Macchi, Tommaso Marini, Damiano Di Veroli e Matteo Iacomoni ha superato in finale il Centro Sportivo Carabinieri con il punteggio di 45-33. Per il team dell'Arma, secondo classificato, è arrivata anche una calorosa standing ovation del pubblico del Pincio per l'ultima gara sulle pedane nazionali di Damiano Rosatelli. La medaglia di bronzo è andata alle Fiamme Gialle, che hanno battuto nettamente l'Aeronautica Militare per 45-19.

Il programma degli Assoluti Frecciarossa proseguirà domani con la sciabola maschile e femminile, che assegnerà i titoli individuali. Le eliminatorie scatteranno alla Fiera di Roma dalle ore 12.30, mentre semifinali e finali si disputeranno sulla Terrazza del Pincio a partire dalle 20, con diretta televisiva su Rai Sport.