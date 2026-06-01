Scherma, Assoluti Roma 2026: Michele Gallo e Chiara Mormile trionfano nella sciabola

ROMA - Sono stati Michele Gallo e Chiara Mormile a trionfare nella notte della sciabola a Roma , dove sono in corso i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026 di scherma. Un altro grande spettacolo sotto il cielo del Pincio, nella terza giornata di gare, impreziosito dalla presenza di Luciano Bonfiglio, presidente del Coni . “È una grande emozione essere qui, in un evento che fa bene a tutto lo sport italiano, per celebrare una disciplina che dà tantissimo al nostro Paese, in una splendida edizione dei Tricolori”, ha detto il numero uno del Comitato Olimpico , accolto dal presidente federale Luigi Mazzone e dai vicepresidenti Daniele Garozzo e Francesco Montini, in tribuna anche con la presidente di Poste Italiane, Silvia Rovere.

Primo titolo italiano assoluto in carriera per Michele Gallo

Primo titolo italiano assoluto in carriera per Michele Gallo. Il salernitano del Centro Sportivo Carabinieri si è aggiudicato per 15-7 la finale contro Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, che splende con la medaglia d’argento. Hanno conquistato i due bronzi Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri. Ai piedi del podio, dal 5° all’8° posto, si sono piazzati Cosimo Bertini e Massimo Sibillo (entrambi delle Fiamme Oro Roma), Antonio Aruta (Champ Sommavesuvio) e Lupo Veccia Scavalli (Club Scherma Roma).

Il pensiero per Curatoli, che si è infortunato e salterà gli Europei

Nel post gara Michele Gallo ha dedicato anche un pensiero speciale a Luca Curatoli, vittima nella gara di oggi di un infortunio al tendine rotuleo che lo costringerà a saltare i Campionati Europei di Antony, in Francia, dove sarà proprio il neo campione italiano (indicato inizialmente come riserva) a sostituirlo: “All’Europeo penserò da domani, adesso mando solo un grande abbraccio al mio amico e capitano Luca. Intanto mi godo l’emozione di questa vittoria. È stata una stagione non semplice per me e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, in testa il mio Centro Sportivo Carabinieri”.

Chiara Mormile torna sul trono nove anni dopo

La prova femminile ha visto il trionfo di Chiara Mormile, che si è ripresa il titolo di campionessa italiana a nove anni di distanza dal primo trionfo nel 2017. La portacolori del Centro Sportivo Esercito ha superato nell’ultimo atto, con il punteggio di 15-12, Carlotta Fusetti del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, da applausi per la sua piazza d’onore. Sul terzo gradino del podio sono salite Mariella Viale delle Fiamme Oro e la campionessa uscente Rebecca Gargano del Centro Sportivo Aeronautica Militare. Tra le “top 8” anche Benedetta Fusetti (Gruppo Scherma Fiamme Gialle, sorella maggiore di Carlotta), Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro Roma), Claudia Rotili e Michela Battiston (entrambe del Centro Sportivo Aeronautica Militare). “Avevo già vinto un titolo italiano, ma farlo nella mia città, nella Roma che amo, davanti a uno splendido pubblico e con tante persone che mi vogliono bene, è veramente una gioia speciale”, le parole di Chiara Mormile.

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026: risultati e programma

Sabato 30 maggio:

Fioretto maschile individuale - Campione italiano: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Fioretto femminile individuale - Campionessa italiana: Alice Volpi (Fiamme Oro Roma)

Domenica 31 maggio:

Fioretto femminile a squadre serie A1 - Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia)

Fioretto maschile a squadre serie A1 - Team campione: Fiamme Oro Roma (Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Lunedì 1° giugno:

Sciabola maschile individuale - Campione italiano: Michele Gallo (Centro Sportivo Carabinieri)

Sciabola femminile individuale - Campionessa italiana: Chiara Mormile (Centro Sportivo Esercito)

Martedì 2 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.00):

Sciabola maschile a squadre serie A1 - inizio ore 09.00 / finale ore 19.00

Sciabola femminile a squadre serie A1 - inizio ore 09.00 / finale ore 19.00

Nella quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, spazio per le gare a squadre di sciabola maschile e femminile. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre le finali per l’oro andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 19 e in diretta su Rai Sport.

Mercoledì 3 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20.00):

Spada maschile individuale - inizio ore 10.45 / fasi finali ore 20.00

Spada femminile individuale - inizio ore 11.30 / fasi finali ore 20.00

Giovedì 4 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.30):

Spada maschile serie A1 - inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Spada femminile serie A1 - inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Finale fioretto maschile paralimpico cat.A in diretta serale RAI

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026: il programma

Giovedì 4 giugno 2026 (diretta Assalto TV dalle ore 12.00):

Fioretto Maschile a SQ. - inizio ore 09:00

Fioretto Femminile Cat. A, B - inizio ore 09:00

Fioretto Maschile Cat. A, B, C - inizio ore 12:00

Fioretto Femminile Cat. C - inizio ore 12:00

Venerdì 5 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15):

Spada Femminile Non Vedenti - inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. A, B - inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. A, B - inizio ore 12:30

Sabato 6 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15):

Spada Maschile a SQ. - inizio ore 09:00

Spada Maschile Non Vedenti - inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. C - inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. C - inizio ore 11:30

Sciabola Femminile Cat. A, B - inizio ore 12:30

Sciabola Maschile Cat. A, B - inizio ore 12:30.