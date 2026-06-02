Campionati italiani assoluti Frecciarossa Roma 2026: tutti i titoli a squadre di sciabola

ROMA – È stato un 2 giugno di grande scherma al Pincio, location d’eccezione delle finali dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026: nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica, il team maschile del Centro Sportivo Carabinieri e la formazione femminile delle Fiamme Oro hanno vinto i tricolori a squadre di sciabola. In un’altra serata di spettacolo, arricchita dalla cornice di un pubblico sempre più numeroso, sono andati in scena due assalti avvincenti ed entrambi decisi all’ultima stoccata.

Nella gara delle sciabolatrici il quartetto delle Fiamme Oro, composto da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Mariella Viale ha conquistato il titolo tricolore in un epilogo batticuore: le poliziotte hanno esultato con lo score di 45-44 nella finalissima contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare, d’argento con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Claudia Rotili e Rebecca Gargano. Medaglia di bronzo per il Gruppo Scherma Fiamme Gialle: le sorelle Benedetta e Carlotta Fusetti, Manuela Spica e la capitana Irene Vecchi hanno superato 45-29 nel match per il bronzo il Centro Sportivo Esercito, quarto con Elisabetta Borrelli, Michela Landi e Chiara Mormile.

Nella prova degli sciabolatori a gioire all’ultima stoccata è stato invece il Centro Sportivo Carabinieri: Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri e Mattia Rea si sono imposti per 45-44 sulle Fiamme Oro Roma, al secondo posto con Cosimo Bertini, Francesco Bonsanto, Massimo Sibillo e Pietro Torre.

Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica Militare con Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Valerio Reale e Leonardo Tocci, grazie al successo con il punteggio di 45-37 nel match per il bronzo sul Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Francesco Pagano e Marco Stigliano).

La serata del Pincio è stata anche l’occasione di un doppio emozionante saluto: standing ovation, nel giorno della loro ultima gara, per Checco Bonsanto e Sofia Ciaraglia, atleti di grande valore e persone straordinariamente apprezzate dal mondo della scherma.

Domani, nella quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, entrerà in scena la spada maschile e femminile, con le ultime due gare individuali. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre semifinali e finali andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 20 e in diretta su Rai Sport.

I risultati di oggi - 2 giugno 2026

Sciabola maschile a squadre

Classifica (12):1. Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri, Mattia Rea), 2. Fiamme Oro Roma (Cosimo Bertini, Francesco Bonsanto, Massimo Sibillo, Pietro Torre), 3. Centro Sportivo Aeronautica Militare (Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Valerio Reale, Leonardo Tocci), 4. Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Francesco Pagano, Marco Stigliano)

Sciabola femminile a squadre

Classifica (12): 1. Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Mariella Viale), 2. Centro Sportivo Aeronautica Militare (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia Rotili), 3. Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Irene Vecchi), 4. Centro Sportivo Esercito (Elisabetta Borrelli, Michela Landi, Chiara Mormile)

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026

Sabato 30 maggio

Fioretto maschile individuale – Campione italiano: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Fioretto femminile individuale – Campionessa italiana: Alice Volpi (Fiamme Oro Roma)

Domenica 31 maggio

Fioretto femminile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia)

Fioretto maschile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Lunedì 1° giugno

Sciabola maschile individuale – Campione italiano: Michele Gallo (Centro Sportivo Carabinieri)

Sciabola femminile individuale – Campionessa italiana: Chiara Mormile (Centro Sportivo Esercito)

Martedì 2 giugno

Sciabola maschile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 3 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20.00)

Spada maschile individuale – inizio ore 10.45 / fasi finali ore 20.00

Spada femminile individuale – inizio ore 11.30 / fasi finali ore 20.00

Giovedì 4 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.30)

Spada maschile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Spada femminile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Finale fioretto maschile paralimpico cat.A in diretta serale RAI

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026

Giovedì 4 giugno 2026 (diretta Assalto TV dalle ore 12.00)

Fioretto Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Fioretto Femminile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Fioretto Maschile Cat. A, B, C – inizio ore 12:00

Fioretto Femminile Cat. C – inizio ore 12:00

Venerdì 5 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Femminile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sabato 6 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Spada Maschile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. C – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. C – inizio ore 11:30

Sciabola Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sciabola Maschile Cat. A, B – inizio ore 12:30