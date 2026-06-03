ROMA – Nel giorno del 117° “compleanno” della Federazione Italiana Scherma , fondata il 3 giugno del 1909 , Valerio Cuomo e Alberta Santuccio si sono laureati campioni d’Italia di spada individuale nella splendida location della Terrazza del Pincio a Roma . La quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa nella Capitale, aperta da una suggestiva esibizione di scherma storica, ha regalato un grande spettacolo e incoronato per la seconda volta lo spadista partenopeo nella gara maschile, mentre nella prova femminile è arrivato il primo scudetto dell’olimpionica catanese. Tre anni dopo La Spezia 2023, è tornato sul tetto d’Italia Valerio Cuomo . Il partenopeo delle Fiamme Oro Roma ha superato per 15-12 in finale Alexandre Camargo della Roma Fencing, medaglia d’argento. Bronzo al collo per Simone Mencarelli e Gianpaolo Buzzacchino, entrambi portacolori delle Fiamme Oro Roma. Ai piedi del podio, si sono classificati dal 5° all’8° posto Dario Remondini del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Nicolò Del Contrasto del Piccolo Teatro Milano, Luca Diliberto dell’Accademia Scherma Marchesa Torino e Yordano Suarez Santiuste della Scherma Bresso. “Ho sognato questa vittoria appena ho saputo che le finali si sarebbero svolte qui al Pincio. Ho vinto davanti ai miei amici, nella città in cui vivo da qualche anno. Una grande emozione”, le parole di Valerio Cuomo.

Il tricolore di Santuccio

Tra le spadiste è stata finale tra due campionesse olimpiche: Alberta Santuccio delle Fiamme Oro Roma ha trionfato imponendosi 15-5 nell’ultimo atto su Rossella Fiamingo del Centro Sportivo Carabinieri, alla quale è andata la piazza d’onore. Terzo gradino del podio per Giulia Rizzi delle Fiamme Oro Roma, altra protagonista dell’impresa azzurra a Parigi 2024, e per l’under 20 Mariachiara Testa del Circolo Schermistico Forlivese, splendida sorpresa di giornata. Tra le “top 8” si sono poi piazzate Gaia Traditi delle Fiamme Oro Roma, Gaia Caforio del Centro Sportivo Aeronautica Militare, Sara Maria Kowalczyk e Nicol Foietta, entrambe del Centro Sportivo Esercito. “Sto vivendo la migliore stagione della mia carriera e sono felicissima di questo successo qui a Roma, un titolo che mi mancava, vinto contro un’amica e una grande campionessa come Ross”, ha detto Alberta Santuccio.

I titoli paralimpici

Domani, nella sesta e ultima giornata dei Campionati Italiani Frecciarossa “Roma 2026”, si disputeranno le gare a squadre di spada maschile e femminile, e contemporaneamente scatteranno anche i Tricolori Paralimpici. Per la scherma in carrozzina saranno assegnati tutti i titoli del fioretto alla Fiera di Roma, dove dalle ore 9 inizieranno anche le competizioni olimpiche, fino alle semifinali. Poi, dalle 20 alla Terrazza del Pincio, con diretta su Rai Sport, spazio alle finali di spada maschile e femminile a squadre nonché degli uomini di fioretto categoria A per un grande spettacolo inclusivo, in una cornice speciale.

I risultati di oggi - 3 giugno 2026

Spada maschile Assoluti

Classifica (79): 1. Valerio Cuomo (Fiamme Oro Roma), 2. Alexandre Camargo (Roma Fencing), 3. Simone Mencarelli (Fiamme Oro Roma), 3. Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro Roma), 5. Dario Remondini (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), 6. Nicolò Del Contrasto (Piccolo Teatro Milano), 7. Luca Diliberto (Accademia Scherma Marchesa Torino), 8. Yordano Suarez Santiuste (Scherma Bresso).

Spada femminile Assoluti

Classifica (69): 1. Alberta Santuccio (Fiamme Oro Roma), 2. Rossella Fiamingo (Centro Sportivo Carabinieri), 3. Giulia Rizzi (Fiamme Oro Roma), 3. Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese), 5. Gaia Traditi (Fiamme Oro Roma), 6. Gaia Caforio (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 7. Sara Maria Kowalczyk (Centro Sportivo Esercito), 8. Nicol Foietta (Centro Sportivo Esercito).

Il calendario completo di Roma 2026

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026

Sabato 30 maggio

Fioretto maschile individuale – Campione italiano: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Fioretto femminile individuale – Campionessa italiana: Alice Volpi (Fiamme Oro Roma)

Domenica 31 maggio

Fioretto femminile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia)

Fioretto maschile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Lunedì 1° giugno

Sciabola maschile individuale – Campione italiano: Michele Gallo (Centro Sportivo Carabinieri)

Sciabola femminile individuale – Campionessa italiana: Chiara Mormile (Centro Sportivo Esercito)

Martedì 2 giugno

Sciabola maschile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 3 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 20)

Spada maschile individuale – Campione italiano: Valerio Cuomo (Fiamme Oro Roma)

Spada femminile individuale – Campionessa italiana: Alberta Santuccio (Fiamme Oro Roma)

Giovedì 4 giugno (diretta RAI Sport dalle ore 19.30)

Spada maschile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Spada femminile serie A1 – inizio ore 09.00 / finale ore 19.30

Finale fioretto maschile paralimpico cat.A in diretta serale RAI

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026

Giovedì 4 giugno 2026 (diretta Assalto TV dalle ore 12)

Fioretto Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Fioretto Femminile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Fioretto Maschile Cat. A, B, C – inizio ore 12:00

Fioretto Femminile Cat. C – inizio ore 12:00

Venerdì 5 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Femminile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. A, B – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sabato 6 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Spada Maschile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. C – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. C – inizio ore 11:30

Sciabola Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sciabola Maschile Cat. A, B – inizio ore 12:30