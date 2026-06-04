La sesta serata dei Campionati Italiani Frecciarossa Roma 2026, alla terrazza del Pincio, è stata aperta dalla finale di scherma in carrozzina con protagonisti i fiorettisti. Nella sfida infinita tra due campioni del movimento paralimpico azzurro, Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro ha vinto il suo 11° titolo individuale in carriera, battendo con il punteggio di 15-11 Matteo Betti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, medaglia d’argento. Bronzo al collo per Luca Platania dell’Accademia Scherma Livorno e Mattia Galvagno del Pisascherma.