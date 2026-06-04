Campionati Italiani Frecciarossa Roma 2026, scherma paralimpica: Lambertini delle Fiamme Oro vince il suo 11° titolo individuale in carriera
La sesta serata dei Campionati Italiani Frecciarossa Roma 2026, alla terrazza del Pincio, è stata aperta dalla finale di scherma in carrozzina con protagonisti i fiorettisti. Nella sfida infinita tra due campioni del movimento paralimpico azzurro, Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro ha vinto il suo 11° titolo individuale in carriera, battendo con il punteggio di 15-11 Matteo Betti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, medaglia d’argento. Bronzo al collo per Luca Platania dell’Accademia Scherma Livorno e Mattia Galvagno del Pisascherma.
Ora le finali di spada olimpica a squadre.
In quella femminile si sfidano Fiamme Oro Roma (Giulia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi) e Centro Sportivo Esercito (Anita Corradino, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani).
Nella prova maschile Fiamme Oro Roma (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli) contro Centro Sportivo Aeronautica Militare (Matteo Bovenzi, Marco Paganelli, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi).