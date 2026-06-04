Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026, l'ultima notte del Pincio incorona le due squadre di spada delle Fiamme Oro

ROMA - Inclusiva, spettacolare, speciale: l’ultima notte di grande scherma a Terrazza del Pincio ha incoronato le squadre di spada olimpica delle Fiamme Oro, che hanno fatto doppietta vincendo sia il titolo femminile che quello maschile.

La gara femminile ha visto salire sul gradino più alto del podio per il secondo anno di fila le Fiamme Oro Roma: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi e Giulia Paulis hanno conquistato il tricolore imponendosi nell’ultimo atto per 41-30 sul Centro Sportivo Esercito, al quale è andata la piazza d’onore con Anita Corradino, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani. Terzo gradino del podio per il Centro Sportivo Aeronautica Militare con Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola e Carola Maccagno che hanno superato 45-20 nel match per il bronzo la Methodos S.Agata Li Battiati (Rossella Fiamingo, Giordana Gallina, Lucia Grasso e Sara Saladdino).

Anche nella competizione di spada maschile a squadre la festa è stata delle Fiamme Oro Roma. Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli hanno agguantato il settimo scudetto consecutivo vincendo per 45-27 la finale contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare, argento con Marco Paganelli, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi e Matteo Bovenzi. Medaglia di bronzo per la Ginnastica Victoria: il team torinese con Matteo Galassi, Stefano Di Fato, Andrea D’Ippolito e Francesco Ferraioli ha battuto, in una finale per il terzo gradino del podio tra “club civili”, la Polisportiva Scherma Bergamo (Filippo Corna, Giacomo Gazzaniga, Niccolò Gionfriddo e Marco Francesco Locatelli).

Tra i tanti ospiti illustri di questa sera, sulla tribuna del Pincio, erano presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauri, l’Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, l’AD di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, la Senatrice della Repubblica Beatrice Lorenzin, il Rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron e il Direttore generale di Master Group Sport, Antonio Santamaria.

La cerimonia di chiusura è stata affidata a una stella della musica e dello sport quale Annalisa Minetti, che ha regalato al pubblico uno splendido show su cui si sono spente le luci della pedana installata alla Terrazza del Pincio, location sontuosa, magica, dei Campionati Italiani Frecciarossa “Roma 2026”.

Un successo figlio di un grandissimo lavoro di squadra da parte di tutto il team della Federazione Italiana Scherma che ha reso possibile un evento da oltre 10mila spettatori. “Abbiamo vissuto sei serate senza precedenti nella storia della scherma – afferma il Presidente federale Luigi Mazzone –. È stato un successo di pubblico, con migliaia di persone che giorno dopo giorno, attraverso un passaparola andato ben oltre il nostro movimento, si ritrovavano per assistere, o ancor meglio per partecipare, a uno spettacolo incredibile, andato persino al di là delle previsioni che pure erano ambiziose. Avevamo fatto una scommessa e, adesso sì, siamo orgogliosi di poter dire d’averla vinta, portando il nostro meraviglioso sport fuori dai palazzetti, in uno dei posti più belli del mondo, nel cuore della Capitale, in un’edizione inclusiva e speciale. Sarà un punto di ripartenza, ovviamente, più che un traguardo, per gli eventi futuri. Ma intanto vi aspettiamo in tanti domani e sabato alla Fiera di Roma per i nostri Tricolori Paralimpici”.

Domani, infatti, per la scherma in carrozzina saranno in palio tutti i titoli di spadisti e spadiste (categorie A, B e C), nonché quello di spada femminile non vedenti. Fasi finali in diretta su Rai Sport dalle ore 15.15.

I risultati di oggi – 4 giugno 2026

Spada maschile a squadre

Classifica (12): 1. Fiamme Oro Roma (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli), 2. Centro Sportivo Aeronautica Militare (Matteo Bovenzi, Marco Paganelli, Enrico Piatti, Jacopo Rizzi), 3. Ginnastica Victoria (Stefano Di Fato, Andrea D’Ippolito, Francesco Ferraioli, Matteo Galassi), 4. Polisportiva Scherma Bergamo (Filippo Corna, Giacomo Gazzaniga, Niccolò Gionfriddo, Marco Francesco Locatelli)

Spada femminile a squadre

Classifica (12): 1. Fiamme Oro Roma (Giulia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi), 2. Centro Sportivo Esercito (Anita Corradino, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani), 3. Centro Sportivo Aeronautica Militare (Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola, Carola Maccagno), 4. Methodos S.Agata Li Battiati (Rossella Fiamingo, Giordana Gallina, Lucia Grasso, Sara Saladdino)