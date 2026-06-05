Campionati Italiani Paralimpici Roma 2026, assegnati i titoli della spada: brillano Lambertini, Castro, Garnero e Brunati

ROMA – Archiviate le splendide notti del Pincio, lo spettacolo di “Roma 2026” continua con i Campionati Italiani Frecciarossa di scherma paralimpica. Il bis tricolore in ventiquattr’ore di Emanuele Lambertini e Sofia Garnero, la conferma di Sofia Brunati e i primi scudetti di Amelio Castro e Daphne Petrillo: sono i verdetti del venerdì capitolino, in una giornata tutta dedicata alla spada.

Dopo il successo ieri nel fioretto sulla Terrazza del Pincio, oggi alla Fiera di Roma anche tra gli spadisti categoria A è salito sul gradino più alto del podio Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro: il suo 12° titolo individuale in carriera è arrivato battendo in finale Luca Platania dell’Accademia Scherma Livorno, medaglia d’argento. Bronzo per Edoardo Giordan delle Fiamme Oro Roma e Samuele Frascaroli della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena.

Da poco diventato cittadino italiano, Amelio Castro Grueso delle Fiamme Oro Roma si è laureato campione nella spada maschile categoria B, piazza d’onore per Michele Massa del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, mentre si sono classificati al terzo posto Andrea Jacquier del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e Davide Maria Scicolone dell’AUSportiva.

Dopo il fioretto, titolo anche nella spada femminile A per Sofia Garnero. La portacolori del Club Scherma Roma ha superato nell’ultimo atto Veronica Martini del Club Scherma Koala, al secondo posto. Terza piazza per Marcella Li Brizzi del Club Scherma Palermo e Noemi Falzoni dell’Accademia Scherma Milano.

Finale all’ultima stoccata tra le spadiste della categoria B: al minuto supplementare Sofia Brunati dell’Accademia Scherma Milano ha conquistato il titolo (il terzo per lei in carriera), medaglia d’argento per Julia Anna Markowska delle Fiamme Oro Roma, mentre si sono messe al collo il bronzo Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini e Susanna Ferrante dell’AUSportiva.

Grande spettacolo e tantissimo agonismo nella spada femminile Non Vedenti: il match per l’oro ha visto esultare Daphne Petrillo del Club Scherma Palermo, laureatasi campionessa d’Italia dopo il successo su Claudia Beschi del Padova Scherma, seconda classificata. Sul terzo gradino del podio sono salite Veronica Tartaglia del Circolo Scherma Appio e Marta Palermo del Club Scherma Palermo.

Domani, nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Frecciarossa di scherma paralimpica Roma 2026, gran finale con in palio otto titoli tricolore. Si comincerà con la spada maschile a squadre, poi le gare delle spadiste e degli spadisti della categoria C, la sciabola maschile e femminile A e B, per concludere con la spada maschile non vedenti. Fasi finali in diretta su Rai Sport dalle ore 15.15.

I risultati di oggi - 5 giugno 2026

QUI i risultati

Spada maschile A

Classifica (13): 1. Emanuele Lambertini (Fiamme Oro Roma), 2. Luca Platania (Accademia Scherma Livorno), 3. Edoardo Giordan (Fiamme Oro Roma), 3. Samuele Frascaroli (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena)

Spada maschile B

Classifica (14): 1. Amelio Castro Grueso (Fiamme Oro Roma), 2. Michele Massa (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 3. Andrea Jacquier (GS Paralimpico della Difesa), 3. Davide Maria Scicolone (AUSportiva)

Spada femminile A

Classifica (9): 1. Sofia Garnero (Club Scherma Roma), 2. Veronica Martini (Club Scherma Koala), 3. Marcella Li Brizzi (Club Scherma Palermo), 3. Noemi Falzoni (Accademia Scherma Milano)

Spada femminile B

Classifica (7): 1. Sofia Brunati (Accademia Scherma Milano), 2. Julia Anna Markowska (Fiamme Oro Roma), 3. Arianna Palmieri (Circolo della Spada Rimini), 3. Susanna Ferrante (AUSportiva)

Spada femminile Non Vedenti

Classifica (20): 1. Daphne Petrillo (Club Scherma Palermo), 2. Claudia Beschi (Padova Scherma), 3. Veronica Tartaglia (Circolo Scherma Appio), 3. Marta Palermo (Club Scherma Palermo)

TITOLI GIOVANILI ASSEGNATI A ROMA 2026

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026

Sabato 30 maggio

Fioretto maschile individuale – Campione italiano: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Fioretto femminile individuale – Campionessa italiana: Alice Volpi (Fiamme Oro Roma)

Domenica 31 maggio

Fioretto femminile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia)

Fioretto maschile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Lunedì 1° giugno

Sciabola maschile individuale – Campione italiano: Michele Gallo (Centro Sportivo Carabinieri)

Sciabola femminile individuale – Campionessa italiana: Chiara Mormile (Centro Sportivo Esercito)

Martedì 2 giugno

Sciabola maschile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 3 giugno

Spada maschile individuale – Campione italiano: Valerio Cuomo (Fiamme Oro Roma)

Spada femminile individuale – Campionessa italiana: Alberta Santuccio (Fiamme Oro Roma)

Giovedì 4 giugno

Spada maschile serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli)

Spada femminile serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Giulia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi)

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026

Giovedì 4 giugno 2026

Fioretto maschile A – Campione italiano: Emanuele Lambertini (Fiamme Oro Roma)

Fioretto maschile B – Campione italiano: Michele Massa (Gruppo Scherma Fiamme Gialle)

Fioretto maschile C – Campione italiano: Leonardo Rigo (Zinella Scherma)

Fioretto maschile a squadre – Team vincitore: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso, Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo)

Fioretto femminile A – Campionessa italiana: Sofia Garnero (Club Scherma Roma)

Fioretto femminile B – Campionessa italiana: Andreea Ionela Mogos (Fiamme Oro Roma)

Fioretto femminile C – Campionessa italiana: Giada Tognocchi (Fiamme Oro Roma)

Venerdì 5 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada maschile A – Campione italiano: Emanuele Lambertini (Fiamme Oro Roma)

Spada maschile B – Campione italiano: Amelio Castro Grueso (Fiamme Oro Roma)

Spada femminile A – Campionessa italiana: Sofia Garnero (Club Scherma Roma)

Spada femminile B – Campionessa italiana: Sofia Brunati (Accademia Scherma Milano)

Spada femminile Non Vedenti – Campionessa italiana: Daphne Petrillo (Club Scherma Palermo)

Sabato 6 giugno 2026 (diretta RAI Sport dalle ore 15.15)

Spada Maschile a SQ. – inizio ore 09:00

Spada Maschile Non Vedenti – inizio ore 09:00

Spada Femminile Cat. C – inizio ore 09:00

Spada Maschile Cat. C – inizio ore 11:30

Sciabola Femminile Cat. A, B – inizio ore 12:30

Sciabola Maschile Cat. A, B – inizio ore 12:30