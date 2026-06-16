Europei di Antony 2026, Mencarelli sicuro di una medaglia

Simone Mencarelli, dopo cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, ha debuttato nel tabellone di diretta eliminando il croato Sola con il punteggio di 15-5 e nel turno dei sedicesimi ha vinto all’ultima stoccata, piazzata nel minuto supplementare, il derby azzurro contro Andrea Santarelli per 11-10. Negli ottavi lo spadista delle Fiamme Oro ha sconfitto d’autorità il ceco Rubes, con il risultato di 15-7, entrando così tra i 'top 8'. Nei quarti, opposto allo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja, Mencarelli è stato protagonista di una grande rimonta: sotto 9-13, nella parte conclusiva della terza e ultima frazione l’azzurro ha rimontato e raggiunto la parità, giocandosi tutto al minuto supplementare, dove ha messo a segno l’attacco del 14-13 che gli è valso la certezza di una medaglia da esordiente, al suo primo Europeo da Senior. In semifinale poi l'azzurro ha battuto il danese Conrad Seibaek Kongstad (15-14) e tra circa un'ora scenderà di nuovo in pedana per la finale che vale l'oro.

I risultati degli altri azzurri in Francia

Così gli altri spadisti azzurri: 19° Matteo Galassi, 23° Andrea Santarelli e 36° Davide Di Veroli. Nella sciabola femminile individuale, invece, hanno chiuso 13ª Mariella Viale, 14ª Manuela Spica, 20ª Claudia Rotili e 28ª Michela Battiston.

Il programma di domani: in pedana fiorettiste e sciabolatori

Domani (17 giugno), nella seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, il programma proseguirà con altre due gare individuali: di scena il fioretto femminile e la sciabola maschile. Per l’Italia saranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto, e gli sciabolatori Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.