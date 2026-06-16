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Mencarelli porta all'Italia la prima medagli agli Europei di Antony: l'azzurro in finale nella spada

Il 23enne torinese delle Fiamme Oro salirà sul podio nella rassegna continentale in corso in Francia: tutti i dettagli
3 min
TagsSchermaEuropeiMencarelli

ANTONY (FRANCIA) - La prima giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026 porta alla scherma azzurra la prima medaglia. È certo di un posto sul podio il 23enne torinese Simone Mencarelli, che ha raggiunto la finale della gara individuale di spada maschile.

 

 

Europei di Antony 2026, Mencarelli sicuro di una medaglia

Simone Mencarelli, dopo cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, ha debuttato nel tabellone di diretta eliminando il croato Sola con il punteggio di 15-5 e nel turno dei sedicesimi ha vinto all’ultima stoccata, piazzata nel minuto supplementare, il derby azzurro contro Andrea Santarelli per 11-10. Negli ottavi lo spadista delle Fiamme Oro ha sconfitto d’autorità il ceco Rubes, con il risultato di 15-7, entrando così tra i 'top 8'. Nei quarti, opposto allo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja, Mencarelli è stato protagonista di una grande rimonta: sotto 9-13, nella parte conclusiva della terza e ultima frazione l’azzurro ha rimontato e raggiunto la parità, giocandosi tutto al minuto supplementare, dove ha messo a segno l’attacco del 14-13 che gli è valso la certezza di una medaglia da esordiente, al suo primo Europeo da Senior. In semifinale poi l'azzurro ha battuto il danese Conrad Seibaek Kongstad (15-14) e tra circa un'ora scenderà di nuovo in pedana per la finale che vale l'oro.

I risultati degli altri azzurri in Francia

Così gli altri spadisti azzurri: 19° Matteo Galassi, 23° Andrea Santarelli e 36° Davide Di Veroli. Nella sciabola femminile individuale, invece, hanno chiuso 13ª Mariella Viale, 14ª Manuela Spica, 20ª Claudia Rotili e 28ª Michela Battiston.

 

 

Il programma di domani: in pedana fiorettiste e sciabolatori

Domani (17 giugno), nella seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, il programma proseguirà con altre due gare individuali: di scena il fioretto femminile e la sciabola maschile. Per l’Italia saranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto, e gli sciabolatori Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.

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