Europei di scherma, medaglia sicura nel fioretto maschile
Terza medaglia in arrivo per l'Italia agli Europei di scherma in corso ad Antony, in Francia. Dopo lo strepitoso oro conquistato da Simone Mencarelli nella spada e il glorioso argento, 23ª medaglia, per Arianna Errigo nel fioretto donne, ad assicurarsi un posto sul podio è Tommaso Martini, semifinalista nel fioretto maschile.
Martini top, Macchi e Marini flop
Il carabiniere toscano batte ai quarti per 15-10 l'ungherese Andor Istvan Mihalyi e ora si giocherà un posto in finale con il polacco Andrzej Rzadkowski,che si è imposto per 15-14 sull'altro toscano Filippo Macchi, delle Fiamme Oro, in un match che ha avuto uno strascico di polemiche sulla stoccata decisiva. Fuori anche Tommaso Marini, marchigiano, delle Fiamme Oro, travolto 15-3 dal russo Anton Borodachev.