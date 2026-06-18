Europei di scherma, medaglia sicura nel fioretto maschile

Terza medaglia in arrivo per l'Italia agli Europei di scherma in corso ad Antony , in Francia. Dopo lo strepitoso oro conquistato da Simone Mencarelli nella spada e il glorioso argento, 23ª medaglia, per Arianna Errigo nel fioretto donne, ad assicurarsi un posto sul podio è Tommaso Martini , semifinalista nel fioretto maschile .

Martini top, Macchi e Marini flop

Il carabiniere toscano batte ai quarti per 15-10 l'ungherese Andor Istvan Mihalyi e ora si giocherà un posto in finale con il polacco Andrzej Rzadkowski,che si è imposto per 15-14 sull'altro toscano Filippo Macchi, delle Fiamme Oro, in un match che ha avuto uno strascico di polemiche sulla stoccata decisiva. Fuori anche Tommaso Marini, marchigiano, delle Fiamme Oro, travolto 15-3 dal russo Anton Borodachev.