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Europei di scherma, medaglia sicura nel fioretto maschile

Tommaso Martini qualificato alle semifinali nella kermesse continentale di Antony, in Francia. Eliminati Macchi e Marini
1 min
TagsSchermaMartinimarini

Terza medaglia in arrivo per l'Italia agli Europei di scherma in corso ad Antony, in Francia. Dopo lo strepitoso oro conquistato da Simone Mencarelli nella spada e il glorioso argento, 23ª medaglia, per Arianna Errigo nel fioretto donne, ad assicurarsi un posto sul podio è Tommaso Martini, semifinalista nel fioretto maschile.

 

 

Martini top, Macchi e Marini flop

Il carabiniere toscano batte ai quarti per 15-10 l'ungherese Andor Istvan Mihalyi e ora si giocherà un posto in finale con il polacco Andrzej Rzadkowski,che si è imposto per 15-14 sull'altro toscano Filippo Macchi, delle Fiamme Oro, in un match che ha avuto uno strascico di polemiche sulla stoccata decisiva. Fuori anche Tommaso Marini, marchigiano, delle Fiamme Oro, travolto 15-3 dal russo Anton Borodachev.

 

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