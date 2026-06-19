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venerdì 19 giugno 2026
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Italia in finale nella spada maschile agli Europei di scherma: le ragazze si giocano il bronzo 

In serata il doppio appuntamento che mette in palio la gloria: tutti i dettagli
2 min

Dopo le medaglie dei giorni scorsi, nella quarta giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, che apre il programma delle gare a squadre, l'Italia è in finale nella spada maschile con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli. Match per l’oro alle 19.20 contro la Francia.

Il cammino dell'Italia agli Europei di scherma 

Esordio negli ottavi di finale per i ragazzi del Commissario tecnico Diego Confalonieri contro la Svezia, superata per 45-30 in un match condotto con grande autorità. E allo stesso modo, tirando da squadra, gli azzurri nei quarti si sono imposti 45-33 sulla Polonia. E non si sono fermati qui. Con una prestazione impeccabile, l’Italia in semifinale ha battuto anche la Svizzera, travolta con il punteggio di 45-28. Un assalto a senso unico che ha proiettato gli spadisti italiani all’ultimo atto della competizione, dove sfideranno la Francia padrona di casa.

La squadra femminile 

Tirerà invece la finale per il 3°/4° posto la squadra di sciabola femminile, formata da Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Il team del CT Andrea Aquili negli ottavi ha debuttato superando con un netto 45-21 la Romania. Nei quarti di finale è stata sfida punto a punto contro la Polonia: le azzurre sono state bravissime nei momenti decisivi, prima a superare un momento difficile e poi a imporsi con il punteggio di 45-43. Anche in semifinale, contro la corazzata Francia, padrona di casa e squadra campione del mondo in carica, l'Italia ha disputato un ottimo match, lottando a testa altissima, stoccata su stoccata, e cedendo 45-38. Alle ore 18.40 il match per il bronzo contro l'Ungheria.

 

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