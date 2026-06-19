Europei Scherma, bronzo per la sciabola femminile a squadre

Quarta medaglia per l'Italia agli Europei di Scherma in corso ad Antony , in Francia. È lo splendido terzo posto conquistato dalle ragazze della sciabola a squadre a rimpinguare il bottino azzurro con un altro bronzo , dopo quello conquistato da Martini nel fioretto, che si aggiunge all'argento di Errigo e allo straordinario oro di Mencarelli . Ora occhi puntati sulla finale della spada a squadre maschile, in pedana per l'oro.

Le ragazze della sciabola salgono sul podio

Le sciabolatrici azzurre Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale si sono imposte nella finale per il podio sull'Ungheria con il punteggio di 45-34. Le ragazze di Andrea Aquili avevano iniziato il loro cammino agli ottavi superando con un netto 45-21 la Romania e con un sofferto 45-43 sulla Polonia ai quarti, prima di cedere in semifinale alla Francia, padrona di casa e campione del mondo in carica, per 45-38.