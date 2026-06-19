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venerdì 19 giugno 2026
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Europei Scherma, Italia d'oro nella spada maschile a squadre: travola la Francia in finale

Trionfo per Di Veroli, Mencarelli, Santarelli e Galassi: superati i padroni di casa sulle pedane di Antony. Tutti i dettagli
3 min
TagsSchermaEuropeiAntony 2026

ANTONY (FRANCIA) - Dopo il bronzo conquistato dalle azzurre della sciabola, continua la festa della scherma italiana oggi (19 giugno) agli Europei di Antony, dove è arrivato anche l'oro conquistato da Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli e Matteo Galassi nella prova di spada maschile a squadrea. Gli azzurri hanno dominato la finale contro la Francia padrona di casa (45-30). Secondo oro per Mencarelli, che aveva già trovato nella prova individuale.

Europei, trionfo Italia nella spada maschile: il cammino fino all'oro

All'esordio negli ottavi di finale i ragazzi del commissario tecnico Diego Confalonieri avevano superato la Svezia per 45-30. Nei quarti gli azzurri si erano imposti con autorità (45-33) sulla Polonia. Poi, con una prestazione impeccabile, l'Italia in semifinale aveva battuto anche la Svizzera, travolta con il punteggio di 45-33, prima del trionfo negli assalti per l'oro contro la Francia.

 

 

Le voci degli azzurri dopo la finale dominata contro la Francia

"Oggi abbiamo reso facile il compito del Ct (ride, ndr). Questa vittoria è frutto di un grande lavoro, non si vincono gli Europei tutti i giorni" ha detto Andrea Santarelli ai microfoni di 'Sky' dopo il trionfo degli spadisti agli Europei di Antony. "Per me è incredibile, sono molto contento", ha aggiunto Simone Mencarelli, che aveva già vinto l'oro individuale. Soddisfatto anche Matteo Galassi: "Abbiamo tirato da squadra, rimanendo uniti e risolvendo tutti i match con facilità. Vuol dire che la squadra funziona ed è solida". Dello stesso avviso è anche Davide Di Veroli: "Siamo entrati in pedana con l'obiettivo di dare il 100% su tutte le stoccate e siamo felicissimi di esserci riusciti".

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