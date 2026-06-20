Europei di scherma, fioretto femminile da applausi: Italia in finale, ora sfida alla Francia

L’Italia delle fiorettiste è in finale nella prova a squadre degli Europei di Antony 2026 con Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto. Per le ragazze del Commissario tecnico Simone Vanni esordio di personalità nei quarti di finale contro la Polonia, sconfitta con il punteggio di 45-27. Ancor più dominato è stato l'assalto di semifinale vinto 45-22 sull'Ucraina, che ha consegnato alle azzurre il pass per l'ultimo atto. In finale alle ore 19.20 l'avversaria sarà la Francia padrona di casa.