Europei di scherma, fioretto femminile da applausi: Italia in finale, ora sfida alla Francia
L’Italia delle fiorettiste è in finale nella prova a squadre degli Europei di Antony 2026 con Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto. Per le ragazze del Commissario tecnico Simone Vanni esordio di personalità nei quarti di finale contro la Polonia, sconfitta con il punteggio di 45-27. Ancor più dominato è stato l'assalto di semifinale vinto 45-22 sull'Ucraina, che ha consegnato alle azzurre il pass per l'ultimo atto. In finale alle ore 19.20 l'avversaria sarà la Francia padrona di casa.
Ora è in pedana la squadra di sciabola maschile in semifinale contro l'Ungheria. Il team degli sciabolatori si schiera con Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. La squadra del CT Andrea Terenzio ha debuttato negli ottavi superando per 45-19 l’Azerbaijan. Nei quarti, in una sfida non semplice ma sempre condotta nel punteggio, gli azzurri hanno battuto 45-40 la Polonia.