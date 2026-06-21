Europei Scherma, l'Italia travolge la Francia ed è medaglia d'oro nel fioretto a squadre!

Parte benissimo l'Italia

La prima sfida è tra Marini e Anane, lottata punto a punto, si impone l'azzurro, che manda in pedana Bianchi sul 5-4 per l'Italia. Perfetto Guillaume, che non lascia tregua a Pauty e doppia la Francia: 10-5 e tocca a Macchi contro Savin. Filippo si riscatta di una semifinale con più ombre che luci e mantiene l'ampio vantaggio, lasciando il posto nuovamente a Marini sul 15-7.

Marini in confusione, Macchi rimedia

Dopo un primo assalto vinto con carattere, Marini va in bambola contro l'aggressività di Pauty e riapre a tutti gli effetti una finale che pareva già indirizzata: con un parziale di 4-13, Tommaso lascia la patata bollente a Macchi, che affronta Anane con la Francia avanti 20-19. Bravo Filippo a restare freddo e a porre rimedio, con un 6-0 che riporta avanti l'Italia per 25-20.

Bianchi perfetto, Macchi doma Pauty

Assalto perfetto anche per Bianchi, che travolge Davin nella sesta frazione, aumentando a +10 il vantaggio sulla Francia. Poi Macchi doma l'arrembante Pauty e l'Italia resta avanti 35-21. Marini ripartirà da un confortante +14.

Marini si riscatta, Bianchi rifinisce

Ottima frazione di un Tommaso Marini deciso a reagire dopo il 'danno procurato'. L'azzurro piazza un altro 5-0 e porta l'Italia sul 40-22, consegnando a Bianchi un vantaggio da rifinire. Siamo campioni d'Europa e primi nel medagliere!