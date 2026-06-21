Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 21 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Europei Scherma, l'Italia travolge la Francia ed è medaglia d'oro nel fioretto a squadre!

Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Giulio Lombardi regalano agli azzurri anche il primo posto nel medagliere
2 min
TagsEuropei schermaFiorettomedagliere

La finale delle finali, che oltre alla medaglia d'oro del fioretto a squadre maschile, valeva anche il primo posto nel medagliere degli Europei di Scherma giunti all'epilogo ad Antony, premia l'Italia, che si impone nettamente sulla Francia padrona di casa per 45-22, azzurri medaglia d'oro!

Parte benissimo l'Italia

La prima sfida è tra Marini e Anane, lottata punto a punto, si impone l'azzurro, che manda in pedana Bianchi sul 5-4 per l'Italia. Perfetto Guillaume, che non lascia tregua a Pauty e doppia la Francia: 10-5 e tocca a Macchi contro Savin. Filippo si riscatta di una semifinale con più ombre che luci e mantiene l'ampio vantaggio, lasciando il posto nuovamente a Marini sul 15-7.

Marini in confusione, Macchi rimedia

Dopo un primo assalto vinto con carattere, Marini va in bambola contro l'aggressività di Pauty e riapre a tutti gli effetti una finale che pareva già indirizzata: con un parziale di 4-13, Tommaso lascia la patata bollente a Macchi, che affronta Anane con la Francia avanti 20-19. Bravo Filippo a restare freddo e a porre rimedio, con un 6-0 che riporta avanti l'Italia per 25-20.

Bianchi perfetto, Macchi doma Pauty

Assalto perfetto anche per Bianchi, che travolge Davin nella sesta frazione, aumentando a +10 il vantaggio sulla Francia. Poi Macchi doma l'arrembante Pauty e l'Italia resta avanti 35-21. Marini ripartirà da un confortante +14.

Marini si riscatta, Bianchi rifinisce

Ottima frazione di un Tommaso Marini deciso a reagire dopo il 'danno procurato'. L'azzurro piazza un altro 5-0 e porta l'Italia sul 40-22, consegnando a Bianchi un vantaggio da rifinire. Siamo campioni d'Europa e primi nel medagliere!

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scherma

Da non perdere

Europei Scherma, fioretto femminile da applausi d'oroEuropei Scherma, Italia d'oro nella spada maschile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS