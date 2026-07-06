Mondiali Hong Kong 2026, 30 i convocati azzurri

ROMA – È composta da 30 atleti la delegazione azzurra che partirà per i campionati del mondo Assoluti di Hong Kong 2026 in programma dal 22 al 30 luglio. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 24 titolari e sei riserve – una per specialità – che voleranno in Asia già dal 16 luglio, per sostenere degli allenamenti di rifinitura a Shenzhen, in Cina. Poi il trasferimento a Hong Kong, dove saranno in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre. I fiorettisti prescelti dal Responsabile d’arma Simone Vanni per le prove maschili sono Guillaume Bianchi (numero 3 del ranking mondiale), Filippo Macchi (7), Tommaso Martini (9) e Tommaso Marini (19); come riserva è stato indicato Giulio Lombardi. Per le gare di fioretto femminile, invece, il quartetto convocato è composto da Martina Batini (numero 1 al mondo), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5) e Anna Cristino (6); riserva sarà Alice Volpi. Nella sciabola maschile, specialità in cui mancherà ancora l’infortunato Luca Curatoli, l’Italia del Commissario tecnico Andrea Terenzio sarà rappresentata da Pietro Torre (numero 19 del ranking), Michele Gallo (29), Cosimo Bertini (30) e Matteo Neri (31); nel ruolo di riserva ci sarà il giovanissimo Leonardo Reale, che compirà 18 anni ad agosto. Per la sciabola femminile il CT Andrea Aquili ha scelto Michela Battiston (numero 7 della classifica internazionale), Mariella Viale (21), Manuela Spica (36) e Claudia Rotili (42); presente come riserva la 17enne Vittoria Mocci, la più giovane della delegazione in partenza per Hong Kong. Nella spada maschile, risponderanno alla convocazione del Commissario tecnico Diego Confalonieri gli azzurri Matteo Galassi (numero 3 del ranking mondiale), Simone Mencarelli (8), Davide Di Veroli (14) e Andrea Santarelli (68); riserva sarà Gianpaolo Buzzacchino. Infine, nella spada femminile il CT Dario Chiadò schiererà Alberta Santuccio (numero 2 al mondo), Giulia Rizzi (8), Rossella Fiamingo (14) e Gaia Caforio (53); indicata come riserva Lucrezia Paulis. Considerando soltanto i titolari, saranno sei i debuttanti in un Mondiale: il fiorettista Martini, lo sciabolatore Bertini, le sciabolatrici Spica e Rotili, lo spadista – neo campione d’Europa individuale – Mencarelli e la spadista Caforio. Prima esperienza in una delegazione iridata, seppur partendo da riserve, anche per Lombardi nel fioretto, i giovanissimi Reale e Mocci nella sciabola e nella spada per Paulis (che fu, come Spica, riserva in Italia un anno fa in occasione dell’edizione di Tbilisi). È di 26 anni l’età media (26 e mezzo, se si considerano solo i 24 titolari) di un gruppo in cui si mescolano le storie di esordienti e giovani di belle speranze a quelle di “miti” delle pedane come – per citare due nomi su tutti – le veterane e super campionesse Arianna Errigo (che disputerà il suo 14° Mondiale, ripartendo da ben 23 medaglie vinte complessivamente) e Rossella Fiamingo (alla sua 11^ kermesse iridata, già due volte campionessa del mondo individuale).

IL PROGRAMMA

Il calendario delle gare di Hong Kong 2026 si dipanerà nell’arco di nove giorni, secondo un’ideale suddivisione in tre fasi.

Nel primo trittico di giornate, da mercoledì 22 a venerdì 24 luglio, si disputeranno i gironi e i tabelloni preliminari che coinvolgeranno tutti gli atleti non appartenenti all’élite dei “top 16” del ranking mondiale di ciascuna specialità, che sono invece ammessi di diritto ai tabelloni principali. Nelle tre giornate iniziali, dunque, saranno definite le composizioni dei tabelloni da 64 atleti che andranno poi a contendersi le medaglie.

Poi si entrerà nel clou, con l’assegnazione dei sei titoli individuali. Si comincerà sabato 25 con il fioretto maschile e la spada femminile; domenica 26 sarà il turno della sciabola femminile e della spada maschile, mentre lunedì 27 saliranno in pedana per le medaglie il fioretto femminile e la sciabola maschile.

Con la stessa sequenza, si arriverà al trittico conclusivo che sarà dedicato alle gare a squadre. Martedì 28 luglio si disputeranno i Team Event dei fiorettisti e delle spadiste; mercoledì 29 sarà la volta delle prove a squadre di sciabola femminile e spada maschile. La chiusura della rassegna iridata, giovedì 30 luglio, sarà affidata alle formazioni delle fiorettiste e degli sciabolatori.



A Hong Kong, dove al fianco del Presidente federale Luigi Mazzone sarà Capo delegazione l’olimpionico Daniele Garozzo, Vicepresidente vicario della FIS, l’Italia arriva con tante ambizioni, dopo un’ottima stagione di Coppa del Mondo e la vittoria nel Medagliere agli Europei di Antony, con l’obiettivo – come sempre – di provare a migliorare il bottino dell’ultima edizione del Mondiale, quella di Tbilisi 2025, in cui gli azzurri salirono sei volte sul podio (con i titoli iridati conquistati dalle squadre dei fiorettisti e degli sciabolatori, e i bronzi vinti nelle prove individuali da Luca Curatoli nella sciabola maschile, da Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto femminile e dal team delle fiorettiste).

Il Campionato del Mondo di Hong Kong 2026 godrà di un’ampia copertura mediatica in Italia: tutte le fasi finali, infatti, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ed Eurosport, mentre gli assalti precedenti potranno essere seguiti in live streaming sulla piattaforma FIE FencingTV. Sui canali social della FIS.

Campionati del Mondo Assoluti 2026 | Hong Kong, 22-30 luglio

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi (n° ranking 3), Filippo Macchi (7), Tommaso Martini (9), Tommaso Marini (19)

Riserva: Giulio Lombardi (30)

Fioretto femminile: Martina Batini (n° ranking 1), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (6)

Riserva: Alice Volpi (16)

Sciabola maschile: Pietro Torre (n° ranking 19), Michele Gallo (29), Cosimo Bertini (30), Matteo Neri (31)

Riserva: Leonardo Reale (229)

Sciabola femminile: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (21), Manuela Spica (36), Claudia Rotili (42)

Riserva: Vittoria Mocci (151)

Spada maschile: Matteo Galassi (n° ranking 3), Simone Mencarelli (8), Davide Di Veroli (14), Andrea Santarelli (68)

Riserva: Gianpaolo Buzzacchino (104)

Spada femminile: Alberta Santuccio (n° ranking 2), Giulia Rizzi (8), Rossella Fiamingo (14), Gaia Caforio (53)

Riserva: Lucrezia Paulis (118)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Daniele Garozzo

Segretario Generale: Marco Cannella

Staff tecnico Fioretto: CT Simone Vanni, Alessandro Puccini, Luca Simoncelli, Marco Vannini

Staff tecnico Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Marco Ciari, Raffaele Forcella, Luigi Martilotti (match analyst)

Staff tecnico Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, Roberto Cirillo

Medici: Alessandro Pagliaccia, Andreas Luchetti (ritiro pre-Mondiale)

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Ferdinando Margutti, Stefano Vandini

Armieri: Gianluca Farinelli, Michael Pasut

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN PEDANA

Mercoledì 22 luglio 2026

Fioretto maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Gaia Caforio)

Giovedì 23 luglio 2026

Sciabola femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Andrea Santarelli)

Venerdì 24 luglio 2026

Fioretto femminile individuale | Gironi e tabellone preliminare

Sciabola maschile individuale | Gironi e tabellone preliminare (Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Sabato 25 luglio 2026

Fioretto maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, EV.* Tommaso Marini)

Spada femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, EV.* Gaia Caforio)

Domenica 26 luglio 2026

Sciabola femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Michela Battiston, EV.* Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, EV.* Andrea Santarelli)

Lunedì 27 luglio 2026

Fioretto femminile individuale | Tabellone principale e fasi finali (Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino)

Sciabola maschile individuale | Tabellone principale e fasi finali (EV.* Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini, Matteo Neri)

Martedì 28 luglio 2026

Fioretto maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Gaia Caforio)

Mercoledì 29 luglio 2026

Sciabola femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, Claudia Rotili)

Spada maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli)

Giovedì 30 luglio 2026

Fioretto femminile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino)

Sciabola maschile a squadre | Tabellone principale e fasi finali (ITALIA – Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini)