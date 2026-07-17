Europei Paralimpici, l'Italia della scherma fa rotta su Cardiff: i convocati e la delegazione azzurra

L'Italia della scherma agli Europei Paralimpici di Cardiff

I commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada hanno convocato 14 atleti, a cui si uniranno due autorizzati, per la kermesse continentale che metterà in palio per la prima volta anche i titoli delle nuove competizioni per Mixed Team. Oltre che a livello individuale nelle rispettive categorie e nelle tradizionali prove a squadre di sciabola maschile e femminile, infatti, l’Italia della scherma in carrozzina sulle pedane gallesi gareggerà anche in questa innovativa “staffetta” con formazioni miste composte da due uomini e due donne sia nel fioretto che nella spada, formula che per queste due specialità è stata già inserita nel programma delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, per le quali proprio a Cardiff comincerà il percorso di Qualifica.

La Nazionale azzurra un mix di esperienza e gioventù

Un cocktail d’esperienza e gioventù: si presenta così il gruppo degli atleti azzurri prescelti per l’Europeo Paralimpico 2026. Al femminile risponderanno alla convocazione Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero e la capitana Loredana Trigilia, mentre al maschile il Tricolore sarà rappresentato da Amelio Castro Grueso, Michele Massa, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci, Edoardo Giordan, Luca Platania, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo ed Emanuele Lambertini, insieme agli autorizzati Davide Costi e Salvatore De Falco. Con i CT Paroli, Stella e Tarantini, guideranno gli azzurri allo “Sport Wales National Centre” i tecnici Andrea Baldini (fioretto), Giuseppe Costanzo (sciabola) e Daniele Pantoni (spada), supportati dai preparatori atletici Tommaso Chiappelli e Daniele Mai. La spedizione italiana, di cui sarà Capo delegazione il Segretario generale Marco Cannella, sarà inoltre completata dal medico Nicolò Piacentini, dalla fisioterapista Giulia Talluri, dall’armiere Antonio Di Biase e dall’addetta alla logistica Guya Standoli. Arbitri in quota FIS della kermesse continentale nel Regno Unito saranno Alessandro Lispi e Rossella Salaris.

Tre collegiali a San Giovanni Rotondo in vista dell'appuntamento

Debutto fissato il 6 ottobre con i Mixed Team di spada e fioretto. Si proseguirà il 7 con tutte le gare individuali di fiorettiste e spadisti. Dopo la “pausa” dell’8 ottobre (quando l’Italia non parteciperà alle competizioni che non rientrano nel programma dei Giochi Paralimpici 2028), il calendario delle prove individuali riprenderà il 9 ottobre con la spada femminile e la sciabola maschile, per concludersi il giorno 10 con fiorettisti e sciabolatrici. Il programma di Cardiff 2026 si chiuderà l’11 ottobre con le gare a squadre “tradizionali” sciabola maschile e femminile, entrambe inserite nelle prossime Paralimpiadi di Los Angeles. In vista dell’appuntamento in Galles, la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina, dopo il ritiro svolto nelle ultime settimane a Lamezia Terme, sosterrà tre nuovi allenamenti collegiali: il primo dal 24 al 30 agosto a San Giovanni Rotondo e i due successivi, nel mese di settembre, a Roma.

La delegazione azzurra per gli Europei di Cardiff

Atlete azzurre: Sofia Brunati (categoria B), Julia Markowska (B), Andreea Mogos (B), Sofia Garnero (A), Loredana Trigilia (A).

Atleti azzurri: Amelio Castro Grueso (categoria B), Michele Massa (B), Mattia Galvagno (A), Gianmarco Paolucci (B), Edoardo Giordan (A), Luca Platania (A), Andrea Jacquier (B), Leonardo Rigo (C), Emanuele Lambertini (A), Davide Costi (B - autorizzato), Salvatore De Falco (B - autorizzato).

Capo delegazione: Marco Cannella.

Responsabili d’arma: Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola), Michele Tarantini (spada).

Staff tecnico: Andrea Baldini (fioretto), Giuseppe Costanzo (sciabola), Daniele Pantoni (spada).

Preparatori atletici: Tommaso Chiappelli, Daniele Mai.

Medico: Nicolò Piacentini.

Fisioterapista: Giulia Talluri

Tecnico delle armi: Antonio Di Biase

Addetta alla logistica: Guya Standoli

Arbitri: Alessandro Lispi, Rossella Salaris

Il calendario delle gare in Galles

6 ottobre - Spada Mixed Team - inizio ore 8.30 (Team Italia); Fioretto Mixed Team - inizio ore 13.30 (Team Italia).

7 ottobre - Fioretto femminile categoria B individuale - ore 8.30 (Mogos); Spada maschile categoria A individuale - ore 8.30 (Giordan, Lambertini, Platania); Fioretto femminile categoria A individuale - ore 13.30 (Garnero, Trigilia); Spada maschile categoria B individuale - ore 13.30 (Castro, Jacquier, Massa, Costi, De Falco); Spada maschile categoria C individuale - ore 13.30 (Rigo).

9 ottobre - Spada femminile categoria B individuale - ore 8.30 (Brunati, Markowska); Sciabola maschile categoria A individuale - ore 8.30 (Giordan, Galvagno); Spada femminile categoria A individuale - ore 13.30 (Garnero); Sciabola maschile categoria B individuale - ore 13.30 (Castro, Jacquier, Paolucci, Costi, De Falco).

10 ottobre - Fioretto maschile categoria A individuale - ore 8.30 (Galvagno, Lambertini, Platania); Sciabola femminile categoria B individuale - ore 8.30 (Brunati, Markowska, Mogos); Fioretto maschile categoria B individuale - ore 13.30 (Massa, Paolucci); Fioretto maschile categoria C individuale - ore 13.30 (Rigo); Sciabola femminile categoria A individuale - ore 13.30 (Trigilia).

11 ottobre - Sciabola femminile a squadre - ore 8.30 (Team Italia); Sciabola maschile a squadre - ore 13.30 (Team Italia).