Mondiali di scherma, ancora un argento per l'Italia
Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di Scherma in corso ad Hong Kong, ma anche terza sconfitta bruciante in finale per la spedizione azzurra: dopo le rese della spadista Giulia Rizzi e del fiorettista Filippo Macchi, arriva anche quella di Davide Di Veroli nella spada individuale maschile.
Di Veroli si arrende al foto-finish
Sulla pedana dell'Asia-World Arena, il 24enne romano delle Fiamme Oro si arrende allo svizzero Lucas Malcotti, che si impone per 12-11 e conquista uno storico primo posto. Un'altra beffa, ma anche un'altra prestigiosa medaglia, in attesa delle altre prove individuali nel fioretto femminile e nella sciabola maschile, con le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, e gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.
Nella sciabola femminile la migliore è Battiston
Azzurre mai in lizza nella sciabola femminile, con Michela Battiston che sfiora la Top 8, ma che chiude undicesima e migliore delle italiane. A conquistare la medaglia d'oro è la tedesca Larissa Eifler, che supera in finale la francese Sara Balzer. Ventiseiemo posto per Mariella Viale e sessantesimo per la debuttante Manuela Spica.