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Mondiali di scherma, ancora un argento per l'Italia

Terza medaglia iridata per la spedizione azzurra, ma è la terza finale persa: stavolta è Di Veroli ad arrendersi nella spada
2 min
TagsSchermaMondialiDi Veroli

Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di Scherma in corso ad Hong Kong, ma anche terza sconfitta bruciante in finale per la spedizione azzurra: dopo le rese della spadista Giulia Rizzi e del fiorettista Filippo Macchi, arriva anche quella di Davide Di Veroli nella spada individuale maschile.

Di Veroli si arrende al foto-finish

Sulla pedana dell'Asia-World Arena, il 24enne romano delle Fiamme Oro si arrende allo svizzero Lucas Malcotti, che si impone per 12-11 e conquista uno storico primo posto. Un'altra beffa, ma anche un'altra prestigiosa medaglia, in attesa delle altre prove individuali nel fioretto femminile e nella sciabola maschile, con le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, e gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri.

Nella sciabola femminile la migliore è Battiston

Azzurre mai in lizza nella sciabola femminile, con Michela Battiston che sfiora la Top 8, ma che chiude undicesima e migliore delle italiane. A conquistare la medaglia d'oro è la tedesca Larissa Eifler, che supera in finale la francese Sara Balzer. Ventiseiemo posto per Mariella Viale e sessantesimo per la debuttante Manuela Spica.

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