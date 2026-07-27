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Mondiali scherma, fioretto donne: Favaretto oro e Errigo d'argento, l'Italia in testa nel medagliere© EPA

Mondiali scherma, fioretto donne: Favaretto oro e Errigo d'argento, l'Italia in testa nel medagliere

La 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia
1 min

Doppietta Italia nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma ad Honk Kong: Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo sale sul secondo gradino del podio dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia e un meraviglioso abbraccio con la leggendaria capitana che a 38 anni (ben 17 di distanza dalla prima volta ad Antalya 2009) sale per la 24/a volta sul podio iridato. L'Italia svetta in testa al Medagliere al termine del programma delle gare individuali con il bottino di cinque medaglie: un oro e quattro argenti.

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