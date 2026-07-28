Mondiali scherma, apoteosi Italia: oro nel fioretto maschile e nella spada femminile

Italia d'oro anche nella spada femminile: le azzurre superano l'Estonia

Dopo le medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre è arrivato un altro oro, conquistato dal team di spada femminile. Il quartetto azzurro composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio ha sconfitto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Per la spedizione azzurra si tratta del terzo oro (le due squadre di oggi e Martina Favaretto nel fioretto individuale) e del settimo podio complessivo con i quattro argenti conquistati da Arianna Errigo e Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada. E domani - mercoledì 29 luglio - ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, nella penultima giornata, sono in programma le gare a squadre di spada maschile e sciabola femminile.