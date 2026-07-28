Mondiali scherma, apoteosi Italia: oro nel fioretto maschile e nella spada femminile
HONG KONG - L'Italia del fioretto maschile vince la medaglia d'oro ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Sulle pedane della 'AsiaWorld-Arena', Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini - guidati in panchina dal ct Simone Vanni - battono 45-44 in finale i padroni di casa, grazie a una grande rimonta di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate.
Italia d'oro anche nella spada femminile: le azzurre superano l'Estonia
Dopo le medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre è arrivato un altro oro, conquistato dal team di spada femminile. Il quartetto azzurro composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio ha sconfitto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Per la spedizione azzurra si tratta del terzo oro (le due squadre di oggi e Martina Favaretto nel fioretto individuale) e del settimo podio complessivo con i quattro argenti conquistati da Arianna Errigo e Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada. E domani - mercoledì 29 luglio - ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, nella penultima giornata, sono in programma le gare a squadre di spada maschile e sciabola femminile.