Le stelle del fioretto mondiale insieme al Forte Village per l'Elite Foil Camp

Non capita spesso che i più grandi nomi del fioretto mondiale condividano la stessa pedana, nella stessa settimana, per trasmettere a un gruppo ristretto di giovani atleti quello che hanno imparato in un’intera carriera. È quanto accade con l'Elite Foil Camp di KM Fencing, in programma dal 3 al 7 agosto presso il Forte Village Resort. Il camp, pensato per un numero volutamente contenuto di partecipanti, porta in Sardegna un parterre di campioni che hanno scritto la storia del fioretto. A guidare il gruppo sono Lee Kiefer e Gerek Meinhardt: lei tre volte campionessa olimpica e fiorettista più titolata nella storia americana, lui cinque volte olimpico e primo uomo statunitense a conquistare il numero 1 del ranking mondiale.