Le stelle del fioretto mondiale insieme al Forte Village per l'Elite Foil Camp
Non capita spesso che i più grandi nomi del fioretto mondiale condividano la stessa pedana, nella stessa settimana, per trasmettere a un gruppo ristretto di giovani atleti quello che hanno imparato in un’intera carriera. È quanto accade con l'Elite Foil Camp di KM Fencing, in programma dal 3 al 7 agosto presso il Forte Village Resort. Il camp, pensato per un numero volutamente contenuto di partecipanti, porta in Sardegna un parterre di campioni che hanno scritto la storia del fioretto. A guidare il gruppo sono Lee Kiefer e Gerek Meinhardt: lei tre volte campionessa olimpica e fiorettista più titolata nella storia americana, lui cinque volte olimpico e primo uomo statunitense a conquistare il numero 1 del ranking mondiale.
Accanto a loro ci sarà Valentina Vezzali, sei ori olimpici e sedici titoli mondiali, considerata la più grande schermitrice della storia olimpica. Con questo camp, la campionessa torna in pedana per condividere con i partecipanti l'esperienza maturata in una carriera irripetibile. Il cast internazionale si completa con il campione olimpico giapponese Kyosuke Matsuyama, la polacca Aleksandra Matsuyama, l'ungherese Dániel Dósa, medaglia di bronzo mondiale, e la tedesca Leonie Ebert, campionessa europea.
Il programma alterna sessioni tecniche, esercitazioni tattiche, assalti guidati e momenti di confronto diretto con i campioni, fino a una giornata interamente dedicata alla competizione. Un impianto pensato non per l'esibizione, ma per il lavoro quotidiano: la stessa cura con cui, in allenamento, si costruisce un campione. A ospitare la settimana è il Forte Village Resort, che mette a disposizione gli spazi dello Sport Academy Center, sede di prestigiose accademie sportive internazionali, offrendo agli atleti un ambiente in cui allenamento di alto livello e ospitalità convivono in un'unica esperienza.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS