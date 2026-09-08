"A Fil di Spada 2026", presentata alla Camera dei Deputati la grande maratona di scherma inclusiva 

Il Presidente federale Luigi Mazzone, oggi in conferenza stampa, ha sottolineato: “A Fil di Spada porta la scherma tra la gente, ne promuove la bellezza e i valori. La FIS ha deciso di affiancare l’iniziativa del maestro Renzo Musumeci Greco perché in questo evento c’è tutto: ci sono i bambini insieme ai campioni, il settore olimpico e il paralimpico, la spada non vedenti, l’entusiasmo, la voglia di avvicinare una disciplina meravigliosa a migliaia di persone. È questa la nostra Federazione, che porta avanti una visione complessiva fatta di medaglie, come dimostra il trionfo nell’ultimo Mondiale di Hong Kong, ma anche di impegno per l’inclusione in tutte le sue declinazioni. Invito tutti a esser presenti sabato: sarà una straordinaria festa per tutti, dai bambini ai Master. Uno spettacolo da non perdere”.

I lavori, aperti dal saluto del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, sono stati moderati dal maestro Renzo Musumeci Greco che ha sottolineato: “Continuiamo una sfida straordinaria cominciata nel 2005 a Piazza Farnese. Per la sesta volta consecutiva abbiamo scelto il Pantheon per un evento unico al mondo, che rappresenterà un incredibile momento di promozione per uno sport che è eccellenza dell’Italia per risultati, storia e cultura”.

Voce e volto della prima edizione fu il giornalista Marco Franzelli, grande narratore di sport, presente anche oggi: “Una manifestazione eccezionale, che nel tempo ha accresciuto l’importanza che il movimento paralimpico ha avuto in Italia, trainando tutto il resto della società civile. La scherma è un vanto del nostro Paese e l’evento A Fil di Spada ne è una delle espressioni più belle per potersi avvicinare al pubblico e favorirne la comprensibilità”.

A sostegno della manifestazione con il consueto entusiasmo, la senatrice Giusy Versace ha evidenziato: “La Federscherma include sport olimpico e paralimpico, la kermesse A Fil di Spada è un modello di inclusione ed esalta la potenza di questo messaggio di integrazione, in particolar modo per far guardare la disabilità con altri occhi”.

Parole a cui ha fatto eco il campione del mondo della sciabola paralimpica azzurra Edoardo Giordan: “Il movimento paralimpico sta crescendo in maniera pazzesca e siamo orgogliosi di rappresentare uno sport, la scherma, modello di inclusione. Un tempo un atleta olimpico tirava con noi per farci una cortesia, oggi invece viene a lavorare con noi per allenarsi, perché il confronto in carrozzina arricchisce il bagaglio di tutti gli schermidori”.

Il maestro Renzo Musumeci Greco sarà anche il presentatore dell’evento di sabato insieme alla leggenda dello sport italiano Novella Calligaris. Al loro fianco numerosi ospiti illustri che racconteranno i match delle tre armi (spada, fioretto e sciabola) e soprattutto quanto la scherma sia parte integrante della storia, della cultura e della tradizione del nostro Paese, rafforzando la visione della Federazione che, con la presidenza di Luigi Mazzone, ha inteso promuovere la scherma in luoghi iconici della Capitale, come avvenuto nell’ultima edizione dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Olimpici e Paralimpici, le cui finali si sono svolte nella spettacolare cornice della Terrazza del Pincio. L’evento di Roma sarà anche trasmesso in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile attraverso la piattaforma Sportface, a partire dalle ore 16.30 con le immagini in live streaming delle stoccate e le voci di ospiti e protagonisti.