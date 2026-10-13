Sciabola maschile, Leonardo Caserta nominato commissario tecnico: "Un tecnico apprezzato"

La Feder scherma ha scelto il nome del nuovo ct della sciabola maschile. A guidare gli azzurri e a sostituire Andrea Terenzio, sarà Leonardo Caserta . Il nuovo commissario tecnico esordirà alla guida degli sciabolatori (attesi ad aprile ad affrontare il cammino delle qualificazioni olimpiche a Los Angeles 2028) fin dalla prima prova stagionale di Coppa del Mondo in programma nel weekend in Algeria.

Il saluto ad Andrea Terenzio

"Ci tengo a ringraziare Andrea Terenzio per il lavoro svolto nell'ultimo anno e mezzo con dedizione e impegno. Il titolo mondiale a squadre conquistato a Tbilisi 2025 dimostra il contributo importante che la sua guida ha saputo dare alla nostra sciabola maschile", ha detto il presidente della Federscherma Luigi Mazzone.

La scelta di puntare su Caserta

Il numero uno della Fis ha spiegato la scelta di puntare su Caserta: "Consapevoli d'essere in una fase decisiva del quadriennio, abbiamo ritenuto di affidare la carica di ct a un maestro esperto e vincente. Caserta è una delle figure più apprezzate del movimento internazionale della sciabola. Sono certo che la bravura e le motivazioni del nostro nuovo ct saranno le basi solide per guidare un gruppo ricco di giovani talenti".