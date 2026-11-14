L'Italia del fioretto dà spettacolo a Plovdiv: tripletta delle azzurre, argento per Marini
PLOVDIV (BULGARIA) - È un'Italia da impazzire quella del fioretto, che ha fatto incetta di medaglie nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo: di un oro, due argenti e un bronzo il bottino conquistato oggi (sabato 14 novembre) sulle pedane di Plovdiv, in Bulgaria, dal gruppo del ct Simone Vanni.
Cristino, Grandis e Favaretto: tripletta azzurra a Plovdiv
Tripletta azzurra nella gara femminile con il trionfo di Anna Cristino, l'argento di Aurora Grandis e il bronzo di Martina Favaretto (solo la statunitense Lauren Scruggs, terza ex aequo, dà un tocco d'internazionalità a quello che sembra un altro podio da campionato italiano). Per la 24enne Cristino si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo, del primo podio invece per la 23enne Grandis: le due sono state protagoniste della finale chiusa sul 15-9. Medaglia importante anche per la 24enne Favaretto, sempre più numero uno del mondo e seguita nel ranking da Martina Batini (quinta classificata a Plovdiv).
Argento per Marini: è la 14ª medaglia in Coppa del Mondo
Brilla anche il secondo posto nella prova maschile di Tommaso Marini, battuto solo all'ultima stoccata (15-14) in finale dal russo Kirill Borodachev e costretto ad 'accontentarsi' dell'argento dopo una prestazione da campione. Un Tommy tornato dunque essere straordinario protagonista anche a livello individuale, alla 14ª medaglia in carriera nel circuito iridato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS