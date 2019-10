Pinturault trionfa nel gigante di Soelden. 8° De Aliprandini

SOELDEN (Austria) - L'inizio di stagione parla francese. A Soelden, nel classico slalom gigante che apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020, è doppietta Francia al maschile: Alexis Pinturault batte il connazionale Mathieu Faivre in un duello che si è protratto sin dalla prima parte di gara visto che entrambi i transalpini erano già al comando durante il corso della prima manche. Pulita ed efficace la sciata di Pinturault che centra la ventiquattresima vittoria di Coppa del Mondo e si candida come favorito numero uno per la conquista della sfera di cristallo visto il ritiro di Marcel Hirscher al termine della scorsa stagione. Cinquantaquattro sono i centesimi che lo separano da Faivre che, è stato comunque molto bravo a difendersi dagli attacchi di uno scatenato Zen Kranjec: lo sloveno sale sul gradino più basso del podio e centra un terzo posto di tutto rispetto. Da segnalare il brutto inizio di stagione di uno degli atleti più attesi, ovvero il norvegese Henrik Kristoffersen, che al traguardo è solamente diciottesimo. Per gli azzurri arriva un buon ottavo posto per Luca De Aliprandini, l'italiano guadagna ben nove posizioni nella seconda metà di gara e rimonta mettendo insieme una ottima seconda manche che lo rende soddisfatto. Ventesimo Manfred Moelgg (+2.07), alla 300ª gara in carriera, nulla da fare invece per Dominik Paris, che non è riuscito a guadagnarsi l'accesso alla seconda manche per 3 decimi.

(In collaborazione con Italpress)