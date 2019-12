Coppa del Mondo: podio per Francesca Marsaglia in discesa. Delude la Goggia

LAKE LOUISE - Primo podio in carriera per l'azzurra Francesca Marsaglia, terza in 1.50.35 nella discesa 2. di Lake Louise. Francesca - romana di nascita ma sin da ragazza trasferitasi con la famiglia sulle Alpi, a San Sicario, dove il padre Andrea è maestro di sci - ha 29 anni ed è sorella di Matteo, pure lui in nazionale. In 1.49.92 ha invece vinto l'austriaca Nicole Schmidhofer. Per lei - 30 anni ed un titolo mondiale - è la quarta vittoria in carriera. Seconda in 1.50.05 la statunitense Mikaela Shiffrin che consolida così il suo già fortissimo primato in classifica generale a quota 446 punti contro i 176 della piu' immediata inseguitrice, la svizzera Michelle Gisin. L'attesa azzurra Sofia Goggia ha invece chiuso solo 12/a in 1.51.24 dopo una prova aggressiva e spettacolare al comando per metà gara, tradita però dalla foga e finendo larga in due curve oltre a centrare una porta. Per l'Italia, fuori per un errore Nicol Delago, ci sono poi più' indietro Elena Curtoni in 1.51.72 e Nadia Delago in 1.53.11. Domani la tre giorni canadese si chiude con un superG. Partenza alle ore 19.