Coppa del Mondo, Vinatzer 3° nello slalom. Vince Noel

ZAGABRIA (Croazia) - Clement Noel si aggiudica lo slalom di Zagabria, tappa della Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Il francese trionfa in Croazia e precede Ramon Zenhaeusern (+0"07). Miglior risultato in carriera per Alex Vinatzer, per la prima volta sul podio: l'altoatesino è terzo a 0"29 dalla testa. Manfred Moelgg perde qualche posizione rispetto alla prima manche, chiudendo 8° a +0"77. Grande prova anche per Simon Maurberger, 10° con 0"99 di distacco. Nei bassifondi della classifica Tommaso Sala (26° a +1"75) e Giuliano Razzoli (29° a +2"86).