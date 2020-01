Kranjec vince il gigante di Coppa del Mondo. Che beffa per De Aliprandini!

ADELBODEN (Svizzera) - Zan Kranjec ha vinto lo slalom gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. Lo sloveno ha chiuso con il tempo complessivo di 2'27"90 precedendo di 0"29 il croato Filip Zubcic; terzi a pari merito il francese Victor Muffat-Jeandet e il norvegese Henrik Kristoffersen staccati di 0"64. Grandissimo rammarico per Luca De Aliprandini, al comando al termine della prima manche: l'azzurro era avanti di 30 centesimi a 30 porte dalla fine quando è incappato in uno scivolone che lo ha messo fuori gara. Giovanni Borsotti non riesce a ripetere la straordinaria prima manche conclusa al secondo posto e termina 14° a 1"51; sedicesimo invece Riccardo Tonetti a 1"77. Niente da fare per Manfred Moelgg che è stato autore di una caduta che lo ha messo fuori gara. L'azzurro è uscito dalla pista sulle sue gambe seppur zoppicante.