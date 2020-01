Moelgg, rottura del crociato: stagione finita

ROMA - Stagione finita per Manfred Moelgg che si è infortunato al ginocchio destro durante la seconda manche del gigante di Coppa del mondo di Adelboden. Il 37enne sciatore azzurro ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, come ha fatto sapere la Federazione Italiana Sport Invernali con un comunicato ufficiale. I primi esami medici effettuati in Svizzera avevano rilevato soltanto una generica distorsione, che aveva illuso l’atleta azzurro.