Coppa del Mondo, show azzurro nella combinata femminile: Brignone vince, Bassino terza

ALTENMARKT (Austria) - Trionfo azzurro nella combinata femminile di Coppa del Mondo di sci in Austria. Ha vinto Federica Brignone, mentre Marta Bassino ha conquistato il terzo posto. Fra le due azzurre, secondo posto per la favoritissima svizzera Wendy Holdener. Fermando il cronometro a 2.03.45, la ventinovenne italiana ha vinto la sua seconda gara stagionale, mentre è il terzo successo in questa disciplina raggiungendo il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo con 565 punti, alle spalle dell'americana Mikaela Shiffrin con 826. Per l'Italia c'è poi ancora un podio con il terzo posto di Marta Bassino in 2.04.27. Per la piemontese di 23 anni, vincitrice del gigante di Killington, è il nono podio in carriera, mentre la Holdener chiude seconda in 2.03.60. Molto buona anche la prova anche di Elena Curtoni, 5/a in 2.05.95 La prossima tappa di cdm sarà martedì sera per lo slalom speciale notturno.