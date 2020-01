Bassino seconda in SuperG a Bansko: vince la Shiffrin

BANSKO (Bulgaria) - Ancora uno splendido podio per l'Italia in coppa del mondo grazie a Marta Bassino. La piemontese - 23 anni, 11° podio in carriera, sesto stagionale - è infatti arrivata seconda in 1’11”17 nel superG di Bansko, in Bulgaria. Ha vinto la statunitense Mikaela Shiffrin (29 centesimi in meno della Bassino sul traguardo) portando così a 66 i suoi successi in carriera. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami a 0”70. Per L'Italia - assente precauzionalmente anche d'oggi Sofia Goggia dopo la caduta di venerdì - c'è poi Elena Curtoni 7ª a 1”23 dalla Shiffrin. Sono invece finite fuori, in una gara ancora una volta tutta all'attacco senza risparmiarsi, Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Nicol Delago. Prima di scivolare nella neve dopo aver toccato una porta a tre quarti di gara, i cronometri davano Brignone in vantaggio sulla Shiffrin. Marsaglia ha invece riportato una botta alla mano sinistra. La Coppa del mondo donne resta ancora lontana dalle Alpi. La prossima tappa è infatti in Russia, sulle piste olimpiche di Rosa Khutor, a Sochi: sabato discesa libera e domenica superG. Sono dunque ancora due gare veloci che tanto esaltano le azzurre.