Slalom a Kitzbühel, Vinatzer sesto dopo la prima manche. Braathen in vetta

KITZBÜHEL (Austria) - Lucas Braathen è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Kitzbühel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il giovane norvegese, con il pettorale numero 34, sorprende tutti con il tempo di 50"49 davanti allo svizzero Daniel Yule (staccato di 33 centesimi) e all'austriaco Michael Matt (a 0"42). Il migliore degli azzurri è Alex Vinatzer, sesto a 0"66 dalla testa. In lotta per la vittoria anche il francese Alexis Pinturault (quinto a 0"62) e il norvegese Henrik Kristoffersen (ottavo a 0"75). Nella top-15 provvisoria c’è Giuliano Razzoli con l'undicesimo tempo a 0"81. Si qualifica anche Simon Maurberger (30° a 1"40), mentre sono eliminati Stefano Gross, Tommaso Sala e Riccardo Tonetti. La seconda manche è in programma alle ore 13.30.

