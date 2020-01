Coppa del Mondo, Yule si aggiudica lo slalom a Kitzbuhel. Razzoli settimo

KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Kitzbuehel è stato vinto da Daniel Yule in 1.41.50. Per il 26enne svizzero è la quarta vittoria in carriera, di cui tre in questa stagione. Secondo l'austriaco Marco Schwarz (1.41.62) e terzo il francese Clement Noel (1.41.87). Solo quarto il norvegese Lucas Braathen che, a 19 anni, con il pettorale 34 era finito al comando della prima manche. Assente l'infortunato Manfred Moelgg, per l'Italia ci sono tre soli azzurri in classifica con il numero 1 della squadra Stefano Gross che, come già a Wengen, non è neppure riuscito a classificarsi per la seconda manche. Il migliore degli azzurri, in una gara tiratissima con i 30 della manche decisiva compresi solo in un secondo e 40 centesimi, è stato Giuliano Razzoli arrivato settimo in 1.42.03. Il veterano azzurro oro olimpico a Vancouver nel 2010, proprio a Kitzbuehel nel 2016 si era rotto i legamenti di un ginocchio. Poi ci sono Alex Vinatzer 14esimo in 1.42.60 dopo aver preso una porta dal verso sbagliato e Simon Maurberger 21esimo in 1.43.29. La prossima tappa è sempre in Austria, martedì sera a Schladming per il famoso slalom notturno.